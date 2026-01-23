巴士安全帶懶人包︱乘客無扣安全帶最高罰$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？

【安全帶/巴士/罰款】新修訂的《道路交通規例》1月25日實施，乘搭巴士等公共交通工具和商用車時，如有關座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴安全帶，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。目前市民乘坐巴士普遍未有戴安全帶習慣，亦有人關注企位無安全帶反而更危險，並衍生眾多情景題，例如「安全壞咗點算？」、「扣咗安全帶點㩒鐘落車？」等等。《星島頭條》就多個場景向運輸署查詢，並整合九巴、城巴等資訊，解開讀者疑問。

1. 搭短途車 可否不扣安全帶？

答：不論車程長短乘客都應佩戴

運輸署表示，研究顯示，佩戴安全帶可減低司機和乘客在迎頭相撞意外中死亡和重傷的風險分別約四成和七成。因此，不論車程長短，乘客都應佩戴安全帶。署方指，安全帶是車輛發生事故時的主要保護措施。為加強保障乘客安全，由1月25日起，乘客乘搭巴士時，如座位上已裝配安全帶，乘客必須佩戴。

2. 落車前按鐘可否解開安全帶？

答：適當時候可解開安全帶及離開座位

運輸署表示，一如以往，巴士乘客上車後可自由選擇座位或於下層站立，若選擇乘坐的座位上已裝配安全帶，乘客必須佩戴。若乘客需要下車，可在適當時候解開安全帶及離開座位，並按動電鈴準備下車。

3. BB或兒童能否豁免扣安全帶？

答：抱緊未能穩坐座位的兒童，並讓他們坐在膝上

運輸署表示，如成年乘客陪同兒童乘搭巴士，成年乘客應先佩戴自身的安全帶，然後將未能穩坐在座位上的兒童抱緊並讓他們坐在膝上；至於可穩坐在座位上的兒童，則可佩戴安全帶。

4. 上車後發現安全帶損壞/扣唔到點算？

答：向車長反映 應盡可能選用有安全帶座位

運輸署表示，如乘客發現巴士座位上的安全帶失靈或損壞，可向車長反映有關情況；為保障自身安全，乘客應盡可能選用配有安全帶的其他座位。

5. 企位點解反而無事？

答：九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕早前表示，九巴所有巴士現已有「連續性扶手」，乘客由上車的一刻開始，乘客可全程握著。他提到，現時新購的巴士均設有這「連續性扶手」，呼籲「企位」乘客要時刻緊握扶手，且要「企定定」，行車途中亦不鼓勵乘客在車廂內行走，以及不要只顧望著手機，應用手抓緊扶手。

城巴已於所有新購雙層巴士的所有座椅上安裝安全帶。城巴提供

6. 扣唔到安全帶但撞正「放蛇」？

答：可向執法人員解釋 執法人員會作專業調查

運輸署表示，遇上執法行動時，如乘客因特殊情況而未能妥善地佩戴安全帶，可向執法人員解釋，執法人員會作出專業調查，並以公平、公正方式處理。

7. 司機有否責任提醒乘客扣安全帶？

答：佩戴安全帶屬乘客自身責任

運輸署表示，佩戴安全帶屬乘客自身的責任。九巴表示，會為車長提供內部指引，如有乘客舉報其他座位上的乘客未有佩戴安全帶，車長會使用車廂廣播系統提醒。九巴提醒，如巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則乘客可被檢控。

8. 執法初期，是否立刻處以罰款?

答：執行初期配合宣傳教育 盡量講解及勸籲

當局表示，執行初期將配合各宣傳教育工作，執法人員會盡量向市民講解及勸籲。根據新法例，1月25日起，如有關座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴，違例者最高可判處罰款5000元及監禁3個月。

