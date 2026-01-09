巴士企位無安全帶更危險？九巴指不可行：車廂設「連續性扶手」助企穩

新修訂的道路交通規例將於本月25日實施，公共交通工具，包括巴士的乘客必須佩戴安全帶，否則可被罰款5,000元。近日有市民質疑巴士企位更危險，為何不增設安全帶？九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，巴士企位安裝安全帶不可行，但現時巴士內全車已設有連續性扶手，保障乘客的安全。

簡學悕今（9日）在電台節目表示，九巴所有巴士現已有「連續性扶手」，乘客由上車的一刻開始，乘客可全程握著。他提到，現時新購的巴士均設有這「連續性扶手」，呼籲「企位」乘客要時刻緊握扶手，且要企定定，行車途中亦不鼓勵乘客在車廂內行走，以及不要只顧望著手機，應用手抓緊扶手。

天氣寒冷車內失平衡意外增多

他又指，據以往經驗，天氣凍時涉及巴士上失平衡跌倒意外會較多，可能乘客著得較臃腫、雙手插袋取暖，又或年近歲晚雙手拿著太多年貨等，因此更需要注意安全。

簡學悕透露，現時所有新購的巴士，都會要求設有連續式扶手設計。目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶，其中逾2,500輛巴士全車或上層所有座位都有設置。為配合推行新規例，九巴已提供內部指引，如有乘客舉報其他座位上的乘客未有佩戴安全帶，車長會在車廂廣播系統作出提醒，車廂內亦會有海報及電子顯示屏宣傳有關新規例。

