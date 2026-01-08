每日雜誌｜安全帶新例25日實施 校巴保母陷兩難 六成專營巴士已裝設 團體憂乘客棄坐站立增風險

踏入新一年，新修訂的道路交通規例將於本月25日實施，公共交通工具的乘客必須佩戴安全帶。目前4間專營巴士公司已有逾60%車輛安裝安全帶，有民間研究機構預期，新例下乘客上下車需耗用更多時間，部分乘客或避免觸法選擇在車廂內站立，反增加意外受傷風險。新例亦涵蓋學生服務車輛，學童須為佩戴安全帶負法律責任，父母和監護人或需代繳罰款。有校巴營辦商指，學童經常在行車期間自行解開安全帶，保母在照顧學童與守法之間存在「兩難」，期望政府和業界盡快取得共識，釐清責任。

本月25日起，乘客於乘坐所有公共交通工具及商用車輛時，必須佩戴座位配備的安全帶。

本月25日起，新登記的公共及私家巴士、私家小巴、貨車和特別用途車輛的指定座位，必須安裝安全帶；如有關座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴，違例者最高可判處罰款5000元及監禁3個月。

因應新例即將實施，本港各大專營巴士公司已完善設施及更新營運指引。九巴及龍運巴士指，全數約4300輛巴士的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶，其中逾2500輛巴士（佔車隊60%）全車或上層所有座位都有設置，並獲編排行走絕大部分途經快速公路的巴士路線。九巴有為車長提供內部指引，如有乘客舉報他人未有佩戴安全帶，車長會以廣播系統提醒；如發現安全帶未能正常操作，會先建議乘客改坐其他座位，並作出紀錄和通知公司跟進。

巴士公司配合政策加裝安全帶

城巴發言人回覆指，目前有逾780輛巴士已於全車或上層所有座椅配備安全帶，並透過車廂廣播、海報和電子顯示屏等加強宣傳。新大嶼山巴士則表示，截至去年10月31日，車隊約62%巴士的全車或上層座位已裝有安全帶；公司已投入資源為現有雙層巴士座椅加裝，部分較舊的巴士因不適合安裝，會被分配至行走車速較慢及停站頻繁的短途路線。

除了營辦商的準備，新例對市民乘車習慣的影響亦備受關注。翻查資料，港府早在2007年及2018年兩度提出相關立法建議，並於去年正式通過。民間研究機構「本土研究社」成員何皓暘指，政府立法時曾參考內地、澳洲、英國、新加坡和新西蘭等海外案例，上述地區均採取細緻的分類管理，按巴士的體積、重量、車速及路線等因素劃分，並考慮車內是否設有企位，提出相應的安裝與佩戴要求；本港則採統一標準，要求所有市區巴士座位乘客戴上安全帶。

何皓暘預期，日後乘客上下車要耗用更多時間，部分乘客或因應新例而改變習慣，如選擇站立以避免穿脫安全帶，有機會增加行車期間發生「非碰撞意外」的風險。他補充，部分市民或在適應期產生疑慮，因現行安排下企位乘客並無相關約束要求，期望政府在宣傳新例時多作解說，提醒市民在不同情景下的安全守則。

不少小巴新車已配備安全帶及車內顯示系統。

警方早前就未有繫上安全帶的公共小巴乘客採取執法行動。

監護人須為違例學童代繳罰款

此外，「學生服務車輛」同樣受新例規管，惟業界在執行上面臨挑戰。運輸署曾表示，若學童沒有佩戴安全帶，屬於學童的個人責任，司機及保母不需負法律責任，但後者應監督學童佩戴安全帶。有營辦商及保母擔心，法例未能對學童起警惕作用，保母若受限必須安坐座位上，恐難及時處理車內突發情況。

「校巴一開出、遠離家長視線，便會聽到許多解開安全帶的聲音！」校巴營辦商「康和旅運」負責人鄧太指，向來要求學童一上車便佩戴安全帶，但屢有學童喜歡與前後座的同學聊天而自行解開，「大家只顧說個不停，怎會戴好？」

鄧太指，普遍小二或以下的學童無法自行拉出安全帶佩戴，故保母會從旁協助扣好，才返回鄰近車門的位置坐下；小三或以上的學童則要自律扣上，保母檢查後才示意車長開車。她直言，若行車期間發生意外，必然是學童自行解開安全帶，「小孩不聽保母勸說，無理由罰營辦商！」

現行《少年犯條例》列明，若未滿14歲的兒童或14歲至16歲的少年人被控犯罪，法庭可考慮命令其父母或監護人代繳罰款。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會暨學童車組主任譚偉照強調，對於強制佩戴安全帶沒有意見，但盼當局明確釐清責任，釋除業界疑慮。

另有保母擔心，過去屢有學童「暈車浪」，在車上嘔吐，情況或將更為狼狽。她指，很多學童吃早餐時配牛奶，校巴車廂沒有窗、較為侷促，異味常引發連鎖反應，「保母要馬上處理，不然其他同學聞到臭味，又連帶想嘔。」她續說，保母在車上要「一眼關七」，預早為不適的學生提供膠袋或嘔吐桶，惟日後未必能即時離座協助。

業界盼釐清責任釋疑慮

鄧太同意指，越來越多學童跨區上學，更會出現幼稚園生和小學生「同車」的情況，「車上『有大有細』，學童坐校巴的時間更長，保母工作越具挑戰。」

她續說，業界對於保母的座位也有疑慮，「保母該坐在哪裏才適合？應照顧小孩還是作為『乘客』安坐？」她期望政府和業界盡快取得共識，釐清崗位責任。

近年曾有學童意外跌出校巴。2019年，一名9歲男童在行車期間，疑因書包鈎到太平門的手柄而翻出車外，幸好隨後車輛慢駛，未有釀成意外。鄧太強調，佩戴安全帶是好事，業界及署方應該早着先機，在新例實施前多作審視，「期望當中細節能更靈活。」

她指，現時保母已經籲學童佩戴安全帶，提早適應，而全數校巴也有安裝錄像系統，記錄車內及路面情況，預期新例實施初期，營辦商、家長和學校要互相磨合，例如保母要再三檢查，或花費更多時間，未必如以往準時。

運輸署表示，署方一直與業界緊密溝通，業界亦理解有關考量；執法人員及法庭會就每宗個案的實際情況而作出考慮及判斷。

署方鼓勵營辦商盡快加裝安全帶及保護式座椅，並確保其處於良好及可使用的狀況；跟車保母開車前應協助學童正確佩戴安全帶，家長或監護人亦應教導子女。

杜絕「手機陣」 司機位放多於兩部屬違例

《2025年道路交通（交通管制）（修訂）（第2號）規例》同樣將於本月25日起實施，司機駕駛時，前方不可放置多於兩部流動電訊裝置（流動電話、平板電腦或手提電腦），且屏幕對角長度不可大於19厘米，以杜絕「手機陣」；違例者最高可判罰款2000元。

本月25日起，司機駕駛時前方放置的流動電訊裝置不得多於兩部。

有的士司機坦言，有聽聞相關規管，但不清楚落實日期。香港的士小巴商總會發言人翁國豪指，明白部分司機依賴手機應用程式「接單」，但安全至上，會方會向車行會員發出提示通告，籲車行貼在當眼處，並發提示訊息到通訊群組。

他補充，的士後座安全帶法例早在2001年生效，惟短途乘客普遍未養成佩戴習慣。他坦言，司機難以每分每秒留意乘客，乘客應保持自律，期望新例能起提醒作用。

香港的士小巴商總會發言人翁國豪指，部分司機靠手機應用程式「接單」，但安全為業界首要考量。

兒童坐椅條例推行 車主坦言無設備難接載親友

去年11月，《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》正式實施，8歲以下、身高未達1.35米高的兒童，必須使用兒童束縛設備。條例實行兩個月來，有車主坦言遇上困難。

相關零售商錄40%銷售額升幅

車主林先生指，其私家車未有設置相關設備，早前有朋友帶同子女探訪，他本想接載對方回家，結果因缺乏設備無法成行，「朋友最終趕尾班車走。」他指，自己經常接載親友，卻不想特意購置設備，「節日聚會才派上用場，其餘時間只會備用。」

有零售商指，兒童束縛設備的銷售額在條例生效前夕急升。 受訪者提供

有零售商指，銷售額在條例生效前夕急升。兒童家具專門店「ChopChop Baby Shop」負責人指，去年11月和12月相關設備銷售額錄得30%至40%升幅；兒童安全座椅普遍按年齡層分為3至4類，其中以初生嬰兒至12歲兒童適用的「成長型」座椅最受歡迎，「買一個已足夠讓小孩從小用到大。」據了解，入門版「成長型」座椅售價介乎2000至4000元，部分因品牌及用料更昂貴。

據悉，有網約車平台推出「兒童座椅」行程選項，用戶可預約配備相關設備的車輛。

記者：仇凱瑭