1.25起乘商用車須戴安全帶 九巴城巴共逾5000輛巴士配備安全帶

1月25日起，乘客須在所有已安裝安全帶的新、舊登記車輛上佩戴安全帶，違者最高可被判罰款 5,000 元及監禁 3 個月。城巴及九巴合共已為逾5,000輛巴士安裝安全帶。

城巴表示，自2018年起，城巴已於所有新購雙層巴士的所有座椅上安裝安全帶。目前，逾780輛巴士已於全車所有座椅或上層所有座椅配備安全帶。

九巴則表示，前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶；其中逾2,500輛巴士全車或上層所有座位都有設置，佔全數車隊六成，並獲編排行走絕大部分途經快速公路的巴士路線。

為配合有關法例的實施，城巴指已透過車廂廣播、海報、電子顯示屏等渠道，加強宣傳乘車安全及佩戴安全帶之相關資訊；九巴則稱，為車長提供內部指引，如有乘客舉報其他座位上的乘客未有佩戴安全帶，車長會使用車廂廣播系統提醒；如發現安全帶未能正常操作，會先建議乘客改坐其他座位，並作出紀錄和通知公司跟進。同時，亦會透過不同渠道，包括車廂廣播、車站及車廂顯示屏等，加強提示乘客新規例要求，宣傳須扣好安全帶的信息。