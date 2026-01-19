Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大班麵包西餅母公司「鴻和有限公司」被頒令清盤

社會
更新時間：14:26 2026-01-19 HKT
發佈時間：14:26 2026-01-19 HKT

高峰期有20多間分店的41年老字號「大班麵包西餅」，去年6月突然全線12間分店結業，寫字樓亦已人去樓空，逾200名員工頓變「失業大軍」。「大班麵包西餅」母公司鴻和有限公司遭債權人入稟高等法院呈請清盤，高等法院暫委法官林展程認為「鴻和有限公司」一直拖延還款，遂按呈請頒令「鴻和有限公司」清盤。

鴻和反對清盤指可集資還款

債權人公司 Food Court Company Limited在2025年9月入稟高等法院呈請「大班麵包西餅」的母公司「鴻和有限公司（Vast Luck Company Limited）」清盤。「鴻和有限公司」一方反對清盤，表示將在明日下午募集足夠資金向債權人還款；債權人則堅決要求高等法院頒令「鴻和有限公司」清盤。

暫委法官林展程提及，「鴻和有限公司」早在上次聆訊聲稱能夠還款，但卻一拖再拖，最終決定頒令「鴻和有限公司」清盤。

根據資料顯示，「大班麵包西餅有限公司」、「大班餐廳有限公司」、母公司「鴻和有限公司」及其董事廖志強，涉拖欠員工薪金約150萬元，他們被票控103項傳票控罪，將於今年3月2日在九龍城裁判法院再訊。

「大班麵包西餅有限公司」被票控38張「沒有在到期日內付給工資」傳票，涉款633,222.3元；另被票控37張「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資」傳票，涉款445,025.21 元。

3公司與董事因欠薪150萬被票控103罪

「大班餐廳有限公司」被票控2張「沒有在到期日內付給工資」傳票、2張「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資」，涉款69,032.5元。

大班母公司「鴻和有限公司」被票控6張「沒有在到期日內付給工資」傳票及6張「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資」傳票，涉款166,693.05元。

「鴻和有限公司」董事廖志強則被票控12張「沒有在到期日內付給工資」傳票及12張「沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資」傳票。廖被控於2025年7月14日，身為鴻和有限公司董事，故意且無合理辯解，未能在僱員工資期最後一天（2025年5月31日及6月24日）完結後7日內，支付僱員於2025年5月1日至5月31日及2025年6月1日至6月24日期間的工資，共涉款166,393.05元。

案件編號：HCCW587/2025
法庭記者

