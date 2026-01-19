19歲青年護送12歲醉酒女童回家 企圖強姦遭女方母親撞破 認罪判囚4年2個月

19歲男子前年與新相識12歲女童見面親吻撫胸後，護送醉酒女方回家，期間心生歹念，卻遭女童母親聞聲撞破，當時他全裸在女童身上、陽具勃起。女童母親立即制止並拍下青年容貌及身份證，要他寫下他犯錯的事，並報警處理。青年今於高院承認一項企圖強姦罪，暫委法官李頌然指出，若非女童母親及時制止，被告極有可能已強姦女童，而其行為仍令女童遭受嚴重心理創傷，考慮到他並無預謀及不涉暴力等，最終判他監禁4年2個月。

官：女童若非母親及時制止極可能已遭強姦

案發時19歲、現年20歲的男被告黎址璫承認於2024年11月9日，在沙田某屋頂房企圖強姦女童X。

辯方求情時提到，被告就讀職業訓練局，與家人同住，現職冷氣學徒，坦白認罪及深感悔訛。暫委法官李頌然判刑時指出，被告企圖強姦年僅12歲的醉酒女童，若非女童母親及時制止，女童極可能已遭被告強姦。雖然被告沒有使用武器或暴力，亦無預謀，但其行為令女童受嚴重心理創傷。

李官認為本案需判以阻嚇性刑罰，考慮到兩人年齡相距大、過程中沒有使用安全套、女童事後須轉校並承受羞辱等加刑因素。李官以6年半監禁為量刑起點，考慮被告認罪可獲三分之一扣減，並因其悔意及承認罪行，免除女童出庭作證，再減刑兩個月，最終判處監禁4年2個月。

乘人之危遭撞破時陽具處於勃起狀態

本案承認事實指，12歲就讀中一的女童X於2024年，透過社交平台Threads認識當時19歲的男被告黎址璫，兩人交友後以Instagram聯絡數月。X在2024年11月8日與其小學同學於沙田某公園飲酒後，在Instagram更新狀態指她醉酒中，居於屯門的被告隨即主動聯絡並建議陪伴她及送她回家，X同意後兩人當晚約11時首次見面，在城門河附近閒聊，其後X表示疲倦並滿有睡意，被告提議送X回家，X同意並與被告返回其寓所大廈的屋頂房。

兩人乘升降機時拖手，不斷抱擁親吻，X表明她不想被母親知悉她飲酒，故避免進入與母親及弟弟同住的寓所，帶被告返回屋頂房。而X甫入屋便倒床熟睡，被告向X表示欲在房間裏多留一會，X起床時已發現其母親及數名警員在屋頂房內。

X的母親Y在11月9日凌晨約12時半，聽到單位上屋頂傳來聲響，上樓查看時發現被告全身赤裸，躺在女童X身上，X則赤裸下身，看似昏睡不醒。Y目擊被告下體碰到女兒下體，惟因被異物阻擋下未能目睹被告是否在抽插女兒下體。Y立即出聲制止被告，被告停手並站起來，Y看到被告陽具處於勃起狀態。

承認對女童上下其手並在其身上自慰射精

Y質問被告「你係度做緊咩？」，被告回答指「我咩都無做」。Y問當時19歲的被告年齡時，被告訛稱他只有17歲。Y嘗試叫醒女兒但女兒紋絲不動，被告穿衣後欲離場，Y再制止並拍下被告的容貌、學生證及身份證，要求被告致電被告母親解釋事件。

被告向其母親稱他是因為天氣太熱才脫褲，但堅稱自己仍穿着內褲，Y隨即插嘴指被告說謊，被告要求Y「畀次機會」，Y要求他在筆記簿上寫下他犯了什麼錯，他便寫了他「因色心起而脫去女童X及自己褲子」等字句。Y報警後警方約在凌晨1時半上門拘捕被告。

警方到場後發現女童X仍不省人事，女警叫醒X，並將其送院檢查。被告被捕後在警誡下承認一時衝動觸摸女童X胸部及下體，另在錄影會面中指X秒睡後他曾想離去，但一時性衝動欲與X發生性行為，承認他曾上下其手，趁女童X熟睡期間脫去她下身衣物，繼而赤裸全身躺在女童身上自慰，最終在X大腿及腹上射精。他亦承認他為求Y的原諒而自願在筆記簿上寫下字句。

法醫檢驗未發現女童X身體及下體有損傷，但DNA檢測在女童的陰部、陰蒂附近及屋頂房的床舖驗出被告的精液及DNA。

案件編號：HCCC315/2025

法庭記者：劉曉曦