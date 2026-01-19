海皇粥店欠薪56萬元判罰6.6萬元 指支付罰款需視乎資產變賣限半年內繳交

逾30年歷史的海皇粥店去年中全線結業，母公司海皇國際有限公司其後遭呈請清盤。母公司與兩名創辦人蔡汪浩、蕭楚基涉嫌拖欠10名員工薪金共逾56萬元，被票控沒有在到期日內支付工資等共99項傳票。海皇國際有限公司清盤人代表月初承認33項傳票控罪，被判罰款合共6.6萬元。清盤人代表今早於東區裁判法院交代支付罰款需視乎資產變賣進度，暫委裁判官莊靜敏指罰款屬非優先債項，限半年內繳付。

被告分別為海皇國際有限公司、蔡汪浩以及蕭楚基。海皇國際全數承認沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資，和沒有在到期日內付給工資等33項傳票控罪；蔡及蕭各否認33項傳票控罪，案件將排期審訊，3月2日審前覆核。

傳票控罪指3名被告分別作為僱員黃玉嬋、鄺佩玲、黃海雄、林翠怡、廖和琼、張國華、褚彩鳳、邱定娥、鄧佩玲、張麗珍的僱主，故意及無合理辯解而沒有在切實可行範圍內盡快，但在任何情況下不得於工資期最後1天，及僱傭合約終⽌後7天支付僱員工資；以及作為法團海皇國際有限公司的董事，該法團故意及無合理辯解而沒有在切實可行範圍內盡快，在上述僱員的工資期最後1天完結後7天內，及在僱傭合約終⽌後7天內，支付該些僱員於2025年1月1日至4月30日的工資，款額合共逾56.4萬元，而該法團所犯的罪行，是在蔡及蕭的同意或縱容下犯的，或歸因於他們本身的疏忽。

案件編號：ESS25230-25328/2025

法庭記者：陳子豪