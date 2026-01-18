Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張仁良指傳統價值觀日益薄弱 籲學校加強品德教育摒棄功利心態

社會
更新時間：12:53 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:53 2026-01-18 HKT

聖方濟各大學校長張仁良今（18日）在電台節目表示，香港發展創新科技，吸引國際及內地企業來港，期望應用科學大學能成為本地人才的培訓基地。他同時指出，近年傳統價值觀在家庭與社會教育中日漸薄弱，學校應加強相關培育。

曾任香港浸會大學工商管理學院院長及金融學講座教授的張仁良表示，早在工商管理學院任教時，他已強調職業道德與誠信的重要性，期望學生畢業前要未發財先立品。他強調，品德修養不僅在商學院重要，現今各行各業亦同樣重要，「勿見錢開眼，你一見錢開眼，就連嗰啲職業道德、職業操守都唔記得咗」，這是他最不願見到的情況。

教導做人之道與正確價值觀更為關鍵

張仁良指出，傳授專業知識固然重要，但教導做人之道與正確價值觀更為關鍵。他認為，所有宗教皆是導人向善，作為一所天主教團體辦學的大學，校方將通過三方面涵蓋學生培育：通識教育、服務學習（讓學生透過義工服務體驗社會），以及中國文化中的仁、義、禮、愛、孝、信等價值。這些內容將納入必修學分課程，未來也會進一步加強相關教學。

張仁良又稱，教育由三部分組成，包括家教、學校與社會。近年傳統價值觀在家庭與社會層面日益薄弱，因此需透過學校教育加以補足。他認為，家庭教育影響最深遠，應從幼兒階段開始培養。

護理學最受歡迎 學生畢業後薪酬理想

張仁良表示，很高興有機會出任聖方濟各大學校長。該校本科生大多來自基層家庭，其中最受歡迎的學系為護理學，包括護士及物理治療等課程。學生畢業後薪酬理想，有助他們向上流動。

隨着香港發展創新科技，吸引國際與內地企業進駐，本地人才需求殷切。張仁良期望應用科學大學能成為培訓本地人才的基地。他也提到，在人工智能迅速發展的趨勢下，必須裝備學生認識AI在職場上的應用。

