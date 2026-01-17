Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪水橋厦村物流圈︱陳美寶：報告梳理業界需求 量身訂造土地規劃

社會
更新時間：18:31 2026-01-17 HKT
發佈時間：18:31 2026-01-17 HKT

運輸及物流局昨日（16日）發布洪水橋／厦村新發展區現代物流圈研究報告，爭取就今年首幅於錫降圍路的用地，邀請業界提交發展意向書，並強調整體發展會以企業為本。運輸及物流局局長陳美寶今日（17日）發表網誌指，有關報告梳理業界需求，進行量身訂造的土地規劃，將現代化物流設施和相互聯繫並存的物流企業和相關機構，匯聚一方有機發展，形成產業集群，從而打造出具協同效應的物流生態圈。

陳美寶指，物流圈的研究用地包含8幅位於洪水橋／厦村新發展區的物流用地，總面積約32公頃，建議設立5個區域，包括針對高端電子產品、珠寶、藥物等的高價值貨物物流區；能提供大面積空間、方便大量快速流轉和空運前進行安檢的電商物流區；周邊環境低矮及毗鄰港深西部公路開闊位置，有利跨境低空經濟發展的貨運代理及低空經濟區；智慧綠色集體運輸系統車廠區，以及未來拓展區。

陳美寶續指，政府會在今年就物流圈的第一幅、位於錫降圍路的用地邀請業界提交發展意向書，當局會適時檢視市場需要及變化，繼續為業界提供穩定的物流地供應。

另外，陳美寶提到，政府去年正式啟動「港口社區系統」，協助物流中小企更快更易獲得融資。有關系統全面投入服務後，有超過2,300間公司登記使用。 

 

