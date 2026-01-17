《強制舉報虐兒條例》下周二生效  孫玉菡料舉報數字上升 惟增幅不至於「很誇張」

《強制舉報虐待兒童條例》將於下周二正式生效，指明三個界別的25類專業人員列為強制舉報者。孫玉菡指參考海外經驗，預計法例實施後舉報數字將會增加，但研判未必會增加至很誇張的距離。

孫玉菡今（17日）在電台節目形容，條例正式實施猶如「自己個仔出世」，期望法例實施後可為兒童編織一個更闊、更廣和更好的保護網。當局已提供培訓及資源，協助專業人士辨識是否需舉報。

緊急宿位總數增至約400個

他強調，實施強制舉報只是第一步，目的是及早介入保護兒童，因此後續支援工作必須做好。政府已準備加大資源，新增兩間共提供96個緊急宿位的中心，令緊急宿位總數由300多個增至約400個，增幅約三分之一，預計可幫助超過380名兒童。

社署去年3月資助非政府機構成立6支「保護兒童支援服務隊」，孫玉菡指服務隊已投入運作，估計可為約4萬人次提供支援及輔導，有助及早介入及制止虐兒事件。

此外，政府在大埔宏福苑火災後，計劃全面禁止地盤吸煙。孫玉菡指出，現時若地盤存放易燃物品或火災風險較高，勞工處人員巡查後可下令禁煙，但此做法與社會期望有落差。當局正修例要求所有新舊及大型維修地盤全面禁煙，且不設吸煙區，違規者將被檢控。

住宅內部將豁免於禁煙範圍

修例後將由勞工處負責職安健的人員巡查，僱主須制訂地盤禁煙流程。若巡查時未當場發現吸煙行為，但地盤內隨處可見煙蒂或工人身上有香煙，處方會檢視僱主是否已採取防範措施，例如設置香煙存放處或監測鏡頭。若措施不足，可循相關線索提出檢控。無論地盤工人、「大判」或「二判」均可能被控告，工人最高可罰款15萬元，僱主或分判商則最高罰款40萬元，兩者可同時或分別被檢控，視責任歸屬而定。

至於大型維修工程，由於涉及公用地方及住宅範圍，建議將住宅內部豁免於禁煙範圍，但工人若在公共地方或棚架吸煙，修例後執法人員可發出告票。他又透露當局期望2月初向立法會提交禁煙的修訂，若立法會配合，可望迅速通過。

另外，政府自去年起透過比對社署、房署及醫管局數據庫，識別風險較高的獨居及雙老長者。孫玉菡表示，目前已透過房署數據，在80多萬戶中找出1600戶高風險長者，醫管局亦有通報個案，但數量不多。下一步將擴展至房協轄下房屋及以數據分析找出「三無大廈」內的高風險長者，未來再研究如何識別居於私人樓宇的相關長者。

「468」新規定明生效 當局會跟進助僱主盡快適應

《僱傭條例》的「468」新規定即將於明天開始適用。孫玉菡表示，任何《僱傭條例》轉變，大家總會有不同擔憂，若僱員認為僱主做法走「灰色地帶」，又或涉嫌不合法，令權益受損，可向工會或勞工處勞資關係科求助。處方有協調服務協助盡快渡過適應期。

他稱，每逢《僱傭條例》有新修訂，總有適應期，當局會聯絡有需要的僱主跟進，若情況嚴重會作控告。若僱主一直以來每4周都安排僱員工作多於68小時，證明是有需要，可以「長工」形式讓僱員享有病假、產假等。

勞工權益方面，政府計劃立法完善平台工作者工傷補償機制。孫玉菡透露，已開始進行內部法律草擬工作，目標於今年之內，可能是下半年提交立法會審議。他形容平台工作者身份特別，既不屬於僱員，但亦非傳統自僱人士，政府期望訂立「第三個類別」，訂定法例下的應有權益，保障其工傷賠償。

