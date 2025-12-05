宏福苑火災︱李家超：新立法會首次會議商支援災民 孫玉菡：如議員同意將修例地盤禁煙

行政長官李家超今日（5日）傍晚聯同勞工及福利局局長孫玉菡、教育局局長蔡若蓮、以及精神健康諮詢委員會主席林正財，在梁顯利油麻地社區中心會見傳媒。李家超表示，政府十分關注大埔宏福苑火災後，災民及整體社會的精神健康和服務支援，因此已請林正財推動這方面工作，並與勞福局、教育局、醫衞局，為災民及其他受影響人士，包括學生、教師、附近居民等提供精神健康支援。

他明白不安的情緒需要疏導及安撫，除了追思逝者以外，希望能幫助生者渡過難關，整體社會都要一起在經歷災痛之後，都要互相扶持，希望大家都能過回正常生活，包括考慮舉辦一些活動，去幫社會盡快回復正常生活，強調縱然如此，支援災民的工作都不會停頓，一直陪伴災民。

有人用「黑暴」手段借災情搞亂香港

李家超批評有埋沒良心的人想發「災難財」，有人假扮義工、假扮災民領取資助等，目的是想搞分化、搞亂香港及欺騙熱心人，呼籲社會必須警惕，亦留意到部分人利用過往「黑暴」期間大量發放虛假信息的手段，包括以所謂的「一消防員」、「一某某」等，試圖利用災情去搞亂香港，政府會嚴厲打撃相關不良分子。

政府將與立法會合作推動制度改革

他續指，政府將與立法會緊密合作，在新一屆立法會首次會議上提出政府議案，與立法會商討支援災民及重建復常的方案，合作改革現有制度。他強調，除撥款和安排長遠住宿外，政府更希望通過立法改革現有制度，堵塞漏洞。他呼籲市民在3天後的立法會選舉中投下關鍵一票，支持推動改革、守護災民、凝聚力量共同前進的候選人。

被問到就今次火災成立的獨立委員會的工作範疇及籌備進展，李家超一再強調委員會是要查明真相、追究責任及推動改革，他正邀請合適的法官擔任有關工作，正思考如何既可以查得水落石出，又能夠盡早推動系統改革，當找到合適法官後會同對方詳細討論，並會盡快公布。至於政府會否向市民道歉，他多番強調，當完成審查後，任何要負責的人都需要負責。

林正財呼籲，市民要先照顧好自己，才能照顧到有需要的人，而目前香港有10多間有哀傷輔導經驗的機構，連同一些精神科醫生及臨床心理學家，將藉「一戶一社工」機制，逐戶配對100多戶有親人離世的家庭，陪伴他們走過最哀傷的日子。

地盤全面禁煙？孫：新屆議員同意會提修例

孫玉菡指，「一戶一社工」是一個無限期幫忙，截至今午4時，有超過1,900戶受影響居民登記「一戶一社工」，只餘十多戶就已全數登記。就地盤禁煙問題，孫玉菡指，根據目前法例，勞工處巡查時如果認為地盤有火災風險，會將該地盤列為禁煙區，「這是目前做法」。他續指，留意到社會上有強烈呼聲，要求所有地盤都禁煙，因此當新一屆立法會成立後，政府會第一時間到立法會與議員商討，若議員也贊成，政府便會提出修例。

79傷者均脫離危險期 49人已出院

另外，李家超今日視察位於油麻地，由非政府機構提供的24小時「18111情緒通」熱線，並與前線輔導人員交流，了解火災後受影響住戶、親屬朋友以至市民的情緒困擾。熱線專業人員為他們提供即時心理支援服務，協助他們度過難關。他亦呼籲市民在3天後的立法會選舉中投下關鍵一票，支持推動改革、守護災民、凝聚力量共同前進的候選人。

就大埔火災的傷者情況，79名傷者均已脫離危險期，當中49人已出院、6人情況嚴重、24人情況穩定。

記者：郭詠欣