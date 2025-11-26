強制舉報虐兒｜半數兒童不信任補習班、興趣班職員 救助兒童會冀擴大範圍

《強制舉報虐待兒童條例》將於明年1月20日生效，香港救助兒童會今（26日）發布《香港兒童的聲音：對機構安全與友善環境的期望》報告，發現有半數的受訪者在私人補習中心、活動中心或興趣班等機構，未能有值得信賴的職員；亦有近三分一受訪者認為意見未被職員認真對待，反映其在活動機構中缺乏安全感。

超過一半人每星期至少參加一次課外活動

是次調查於今年5月至9月進行，一共訪問587名年齡介乎9至17歲的兒童，有超過一半人每星期至少參加一次課外活動，兩成人每星期參與三次或以上，最常去為補習中心（63%），其次為課外活動中心（42%）及運動班（38%）。當中亦發現有超過五成兒童認為職員的友善態度可令他們感到安全，亦有逾六成認為清晰的個人資料政策能提升安全感。

救助兒童會：《條例》未涵蓋機構職員 憂存漏洞

香港救助兒童會總幹事曾迦慧認為，除了學校，兒童最常去的是補習社及興趣班，然而《條例》未涵蓋到該範圍的職員，故擔憂實施後或會出現漏洞。若兒童在家中或學校受傷害，但在機構中無可信賴的職員，兒童會求助無門，亦不願表達意見或疑慮。

她強調虐兒個案是「一宗都嫌多」，《條例》生效只是第一步，更重要是令社會有「守護兒童」文化，亦提到研究是「兒童心聲」，加上有6名兒童研究員參與，希望從他們的角度，了解其如何看待活動機構，以及期望怎樣的兒童友善環境，令他們也可以發聲，以促進兒童參與的權利。

安全環境對兒童非常重要

有份參與研究的中五學生丘倩熒表示，自2024年底參與研究，負責前期設計、試行及訪談工作等。同樣作為兒童的她透露，日常會有頗長的時間在教育中心，她認為即使人手不足夠，也可以從「小改進」開始，例如有些補習社設有全透明的玻璃窗戶，職員走過也可以看到課室的情況，「起到監管作用之餘，亦令兒童感覺自己是被尊重。」

另一位兒童研究員、中六學生田浚陽認為，兒童是很相信成人，故安全的環境對兒童是「非常重要」。在參與任何課外活動前，「安全」亦是一個基礎，若缺乏安全，兒童會存疑慮，甚至出現心理壓力。他認為半數受訪者未能信任活動機構職員，主要原因是彼此缺乏溝通，加上兒童不會直接表達意見，「若職員未能及時觀察，很多時便會忽略兒童的心聲。」

香港救助兒童會提出數項建議，包括擴大強制舉報責任至所有接觸兒童的職位及專業人員；建立兒童友善的反映意見及舉報渠道；制定守護兒童指引；擴大性罪行紀錄查核至可能與兒童接觸的人士。

該會亦呼籲家長要了解活動機構有否守護兒童政策，包括員工與兒童互動準則、聘請員工前有否索取性罪行紀錄查核，甚至遇到意外是否有清晰處理流程。另一方面亦要主動與機構溝通兒童需要，並實地視察環境。

記者：何姵妤

攝影：何家豪