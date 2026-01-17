陳國基形容圍標問題猶如「癌細胞」持續變化 政府加強「招標妥」角色密切留意

宏福苑五級火災暴露樓宇維修問題，領導「宏福苑調查及規管工作組」組長、政務司司長陳國基今早(17日)在電台節目表示，就圍標問題歸納出典型的例子。他指出，當大廈需要進行大維修，聘請的顧問公司負責提出維修建議及招標，有害群之馬的顧問公司為求中標，會「好刻意」以極低價中標，然後聘請有勾結的承辦商，在工程過程中不斷增加工程項目，導致最終費用大幅飆升。

同時，有人在業主立案法團審議大維修提議時收集大量「授權票」，藉此在業主大會上通過有關的工程合約。當小業主們收到「天價」維修費通知時才如夢初醒，因決定已在法律上通過，難以推翻。

市建局強化角色 設預選名單助業主選顧問及承辦商

針對上述問題，陳國基表示政府將優化現有的「招標妥」計劃，首先會設立包含顧問公司及承辦商的預選名單， 此名單不僅考慮其專業資格，更會考慮過往的「表現」，並參考廉政公署和警方的意見，表現不佳或有問題的公司將被從名單中剔除。

同時，巿建局亦會協助法團評估及招標；如承辦商在維修期間加價，要由市建局審視加幅，確保加價合理。工程結束後，當局會向業主收集滿意度問卷。如業主就維修投訴屬實，該公司將不能留在預選名單內，將圍標的情況減至最低。他又強調有關的「招標妥」計劃適用於向政府申請資助的大廈，有關服務亦完全免費，鼓勵其他未有申請資助的大廈使用。

陳國基又指，明白維修涉及的利潤太大，圍標問題有如癌細胞一樣會持續變化，政府會密切留意。

收緊授權票規定 提高業主參與門檻

對於授權票被濫用的問題，陳國基表示，未來將研究收緊相關規定，包括考慮驗證簽發授權票的業主身份，以及研究是否應為單一個人可持有的授權票數目設限。此外，針對金額特別巨大的維修工程，政府亦會研究提高業主大會的法定出席人數比例，鼓勵更多業主親身參與。

