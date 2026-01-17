Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱晚上11時半起分階段封路 半馬及十公里挑戰組清晨5時30分開跑

社會
更新時間：23:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-17 HKT

【渣馬/渣打馬拉松2026/香港馬拉松/維園】一年一度跑界盛事渣打馬拉松1月18日舉行，最早的半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，將於早上5時30分開始。《星島頭條》記者直擊現場情況，並持續更新馬拉松最新資訊。

今年馬拉松維持約7.4萬個參賽名額，賽事起步點及封路安排與去年相若，警方將於周六（17日）晚上11時30分起，在全港多處分階段實施臨時封路，預計至周日下午約2時陸續重開。 

每年渣馬均吸引大批高官、名人、跑步好手參加，根據大會提供的十公里參賽者名單，一名名為「CHOW Yun Fat」的選手已報名參賽，預料藝人周潤發今年將回歸十公里賽道。此外，同樣報名十公里的律政司司長林定國亦會落場，為賽事增添看點。

渣打馬拉松2026｜封路安排

港島區：

第一階段：

  • 凌晨00:01至下午約02:00
  • 郵政總局外近龍和道的未命名道路

第二階段：

  • 凌晨01:15至上午約10:30
  • 中環及灣仔繞道隧道東行線（灣仔與東廊之間）

第三階段：

  • 凌晨01:15至下午約01:30
  • 干諾道西天橋東行、民寶街、龍和道東行、博覽道等中環及灣仔一帶道路

第四階段：

  • 凌晨01:30至上午約10:30
  • 東區走廊東行線（維園道至東喜道支路）

第五階段：

  • 凌晨01:30至上午約11:30
  • 東區走廊西行線、中環及灣仔繞道隧道西行線及多條連接東廊的支路

第六階段：

  • 凌晨03:00至上午約08:30
  • 港灣道東行及杜老誌道北行（會展一帶）

第七階段：

  • 凌晨3:00至下午約01:30
  • 民光街、民輝街及民耀街（中環碼頭一帶）

第八階段：

  • 凌晨03:00至下午約02:00
  • 鴻興道、馬師道天橋、駱克道、軒尼詩道及怡和街東行等灣仔及銅鑼灣道路

第九階段：

  • 凌晨03:45至上午約09:00
  • 興發街、電氣道部分路段（天后、維園一帶）

第十階段：

  • 凌晨04:00至上午約10:45
  • 維園道西行部分行車線

九龍區：

第一階段：

  • 凌晨00:45至下午約01:15
  • 西九龍公路南行線（美青路至西隧入口）及相關支路

第二階段：

  • 凌晨01:00至上午約09:00
  • 梳士巴利道（尖沙咀碼頭至九龍公園徑）

第三階段：

  • 凌晨01:40至上午約10:00
  • 彌敦道南行（金巴利道至中間道）、梳士巴利道地底行車道西行線等

第四階段：

  • 凌晨02:30至上午約10:45
  • 連翔道南行線（荔寶路至油麻地交匯處）及相關支路

第五階段：

  • 凌晨03:30至上午約1030
  • 亞皆老街西行（彌敦道至塘尾道）、櫻桃街西行（塘尾道至連翔道）

第六階段：

  • 凌晨03:45至上午約09:15
  • 九龍公園徑北行快線、亞士厘道、漢口道、海防道等尖沙咀中部道路

第七階段：

  • 凌晨04:15至上午約10:00
  • 彌敦道（介乎加士居道與梳士巴利道之間的大部分路段）、佐敦道及油麻地一帶多條道路

新界區：

第一階段

  • 1月17日晚上11:30至翌日下午約01:15
  • 由屯門公路往汀九橋南行的支路

第二階段

  • 1月17日晚上11:45至翌日下午約01:15
  • 所有往九龍方向的主要幹道南行線，包括：青葵公路、長青隧道、長青公路、汀九橋
  • 昂船洲大橋、南灣隧道（青沙公路）
  • 所有由青嶼幹線、青衣、葵涌及荃灣往上述公路的支路

西區海底隧道：

  • 往港島方向的管道將於周日凌晨零時45分起封閉
  • 預計下午約1時15分重開
  • 期間往港島車輛需改道紅隧或東隧。

各項賽事詳情：

最早開始的賽事為上午5時30分開始的半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組。

賽事 組別 比賽時限 (全程) 起點 起步時間 終點
馬拉松 馬拉松挑戰組 (壯年組 / 先進一至八組) 6小時 九龍尖沙咀彌敦道 上午6時正 香港維多利亞公園
馬拉松一組 上午6時25分
馬拉松二組 上午6時50分
半馬拉松 半馬拉松挑戰組 (青年組 / 壯年組 / 先進一至八組) 2小時15分鐘 上午5時30分
半馬拉松一組 3小時 上午7時45分
半馬拉松二組 上午8時10分
半馬拉松三組 上午8時40分
十公里 十公里挑戰組 (青年組 / 壯年組 / 先進一至八組) 2小時 香港東區走廊 上午5時30分
十公里一組 上午5時50分
十公里二組 上午6時10分
十公里三組 上午6時30分
十公里四組 上午6時50分
十公里五組 上午7時10分
十公里六組 上午7時30分
十公里七組 上午7時50分
十公里八組

上午8時10分

 
十公里輪椅賽 十公里輪椅賽 1小時 香港灣仔運動場 上午5時10分
輪椅賽體驗組 25 分鐘 上午6時正

