渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱晚上11時半起分階段封路 半馬及十公里挑戰組清晨5時30分開跑

【渣馬/渣打馬拉松2026/香港馬拉松/維園】一年一度跑界盛事渣打馬拉松1月18日舉行，最早的半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，將於早上5時30分開始。《星島頭條》記者直擊現場情況，並持續更新馬拉松最新資訊。

今年馬拉松維持約7.4萬個參賽名額，賽事起步點及封路安排與去年相若，警方將於周六（17日）晚上11時30分起，在全港多處分階段實施臨時封路，預計至周日下午約2時陸續重開。

相關新聞：渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）

渣打馬拉松2026｜周潤發轉戰十公里？料與林定國同場較量

每年渣馬均吸引大批高官、名人、跑步好手參加，根據大會提供的十公里參賽者名單，一名名為「CHOW Yun Fat」的選手已報名參賽，預料藝人周潤發今年將回歸十公里賽道。此外，同樣報名十公里的律政司司長林定國亦會落場，為賽事增添看點。

渣打馬拉松2026｜封路安排

港島區：

第一階段：

凌晨00:01至下午約02:00

郵政總局外近龍和道的未命名道路

第二階段：

凌晨01:15至上午約10:30

中環及灣仔繞道隧道東行線（灣仔與東廊之間）

第三階段：

凌晨01:15至下午約01:30

干諾道西天橋東行、民寶街、龍和道東行、博覽道等中環及灣仔一帶道路

第四階段：

凌晨01:30至上午約10:30

東區走廊東行線（維園道至東喜道支路）

第五階段：

凌晨01:30至上午約11:30

東區走廊西行線、中環及灣仔繞道隧道西行線及多條連接東廊的支路

第六階段：

凌晨03:00至上午約08:30

港灣道東行及杜老誌道北行（會展一帶）

第七階段：

凌晨3:00至下午約01:30

民光街、民輝街及民耀街（中環碼頭一帶）

第八階段：

凌晨03:00至下午約02:00

鴻興道、馬師道天橋、駱克道、軒尼詩道及怡和街東行等灣仔及銅鑼灣道路

第九階段：

凌晨03:45至上午約09:00

興發街、電氣道部分路段（天后、維園一帶）

第十階段：

凌晨04:00至上午約10:45

維園道西行部分行車線

九龍區：

第一階段：

凌晨00:45至下午約01:15

西九龍公路南行線（美青路至西隧入口）及相關支路

第二階段：

凌晨01:00至上午約09:00

梳士巴利道（尖沙咀碼頭至九龍公園徑）

第三階段：

凌晨01:40至上午約10:00

彌敦道南行（金巴利道至中間道）、梳士巴利道地底行車道西行線等

第四階段：

凌晨02:30至上午約10:45

連翔道南行線（荔寶路至油麻地交匯處）及相關支路

第五階段：

凌晨03:30至上午約1030

亞皆老街西行（彌敦道至塘尾道）、櫻桃街西行（塘尾道至連翔道）

第六階段：

凌晨03:45至上午約09:15

九龍公園徑北行快線、亞士厘道、漢口道、海防道等尖沙咀中部道路

第七階段：

凌晨04:15至上午約10:00

彌敦道（介乎加士居道與梳士巴利道之間的大部分路段）、佐敦道及油麻地一帶多條道路

新界區：

第一階段

1月17日晚上11:30至翌日下午約01:15

由屯門公路往汀九橋南行的支路

第二階段

1月17日晚上11:45至翌日下午約01:15

所有往九龍方向的主要幹道南行線，包括：青葵公路、長青隧道、長青公路、汀九橋

昂船洲大橋、南灣隧道（青沙公路）

所有由青嶼幹線、青衣、葵涌及荃灣往上述公路的支路

西區海底隧道：

往港島方向的管道將於周日凌晨零時45分起封閉

預計下午約1時15分重開

期間往港島車輛需改道紅隧或東隧。

相關新聞：渣馬2026｜70歲周潤發料重返十公里賽道 去年出戰半馬破自己紀錄

各項賽事詳情：

最早開始的賽事為上午5時30分開始的半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組。