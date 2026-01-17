渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新︱晚上11時半起分階段封路 半馬及十公里挑戰組清晨5時30分開跑
【渣馬/渣打馬拉松2026/香港馬拉松/維園】一年一度跑界盛事渣打馬拉松1月18日舉行，最早的半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，將於早上5時30分開始。《星島頭條》記者直擊現場情況，並持續更新馬拉松最新資訊。
今年馬拉松維持約7.4萬個參賽名額，賽事起步點及封路安排與去年相若，警方將於周六（17日）晚上11時30分起，在全港多處分階段實施臨時封路，預計至周日下午約2時陸續重開。
每年渣馬均吸引大批高官、名人、跑步好手參加，根據大會提供的十公里參賽者名單，一名名為「CHOW Yun Fat」的選手已報名參賽，預料藝人周潤發今年將回歸十公里賽道。此外，同樣報名十公里的律政司司長林定國亦會落場，為賽事增添看點。
渣打馬拉松2026｜封路安排
港島區：
第一階段：
- 凌晨00:01至下午約02:00
- 郵政總局外近龍和道的未命名道路
第二階段：
- 凌晨01:15至上午約10:30
- 中環及灣仔繞道隧道東行線（灣仔與東廊之間）
第三階段：
- 凌晨01:15至下午約01:30
- 干諾道西天橋東行、民寶街、龍和道東行、博覽道等中環及灣仔一帶道路
第四階段：
- 凌晨01:30至上午約10:30
- 東區走廊東行線（維園道至東喜道支路）
第五階段：
- 凌晨01:30至上午約11:30
- 東區走廊西行線、中環及灣仔繞道隧道西行線及多條連接東廊的支路
第六階段：
- 凌晨03:00至上午約08:30
- 港灣道東行及杜老誌道北行（會展一帶）
第七階段：
- 凌晨3:00至下午約01:30
- 民光街、民輝街及民耀街（中環碼頭一帶）
第八階段：
- 凌晨03:00至下午約02:00
- 鴻興道、馬師道天橋、駱克道、軒尼詩道及怡和街東行等灣仔及銅鑼灣道路
第九階段：
- 凌晨03:45至上午約09:00
- 興發街、電氣道部分路段（天后、維園一帶）
第十階段：
- 凌晨04:00至上午約10:45
- 維園道西行部分行車線
九龍區：
第一階段：
- 凌晨00:45至下午約01:15
- 西九龍公路南行線（美青路至西隧入口）及相關支路
第二階段：
- 凌晨01:00至上午約09:00
- 梳士巴利道（尖沙咀碼頭至九龍公園徑）
第三階段：
- 凌晨01:40至上午約10:00
- 彌敦道南行（金巴利道至中間道）、梳士巴利道地底行車道西行線等
第四階段：
- 凌晨02:30至上午約10:45
- 連翔道南行線（荔寶路至油麻地交匯處）及相關支路
第五階段：
- 凌晨03:30至上午約1030
- 亞皆老街西行（彌敦道至塘尾道）、櫻桃街西行（塘尾道至連翔道）
第六階段：
- 凌晨03:45至上午約09:15
- 九龍公園徑北行快線、亞士厘道、漢口道、海防道等尖沙咀中部道路
第七階段：
- 凌晨04:15至上午約10:00
- 彌敦道（介乎加士居道與梳士巴利道之間的大部分路段）、佐敦道及油麻地一帶多條道路
新界區：
第一階段
- 1月17日晚上11:30至翌日下午約01:15
- 由屯門公路往汀九橋南行的支路
第二階段
- 1月17日晚上11:45至翌日下午約01:15
- 所有往九龍方向的主要幹道南行線，包括：青葵公路、長青隧道、長青公路、汀九橋
- 昂船洲大橋、南灣隧道（青沙公路）
- 所有由青嶼幹線、青衣、葵涌及荃灣往上述公路的支路
西區海底隧道：
- 往港島方向的管道將於周日凌晨零時45分起封閉
- 預計下午約1時15分重開
- 期間往港島車輛需改道紅隧或東隧。
各項賽事詳情：
最早開始的賽事為上午5時30分開始的半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組。
|賽事
|組別
|比賽時限 (全程)
|起點
|起步時間
|終點
|馬拉松
|馬拉松挑戰組 (壯年組 / 先進一至八組)
|6小時
|九龍尖沙咀彌敦道
|上午6時正
|香港維多利亞公園
|馬拉松一組
|上午6時25分
|馬拉松二組
|上午6時50分
|半馬拉松
|半馬拉松挑戰組 (青年組 / 壯年組 / 先進一至八組)
|2小時15分鐘
|上午5時30分
|半馬拉松一組
|3小時
|上午7時45分
|半馬拉松二組
|上午8時10分
|半馬拉松三組
|上午8時40分
|十公里
|十公里挑戰組 (青年組 / 壯年組 / 先進一至八組)
|2小時
|香港東區走廊
|上午5時30分
|十公里一組
|上午5時50分
|十公里二組
|上午6時10分
|十公里三組
|上午6時30分
|十公里四組
|上午6時50分
|十公里五組
|上午7時10分
|十公里六組
|上午7時30分
|十公里七組
|上午7時50分
|十公里八組
|
上午8時10分
|十公里輪椅賽
|十公里輪椅賽
|1小時
|香港灣仔運動場
|上午5時10分
|輪椅賽體驗組
|25 分鐘
|上午6時正
