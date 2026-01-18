Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026 ︱今年氣溫19.5度相對暖和 參賽者：天氣算舒適 但憂日出後較吃力

更新時間：06:19 2026-01-18 HKT
發佈時間：06:19 2026-01-18 HKT

渣打馬拉松2026今日舉行，設有約7.4萬個參賽名額。清晨在半馬及全馬起點尖沙咀彌敦道，有不少跑手提前到場熱身，大會提醒跑手檢查號碼布。

天文台表示，今早溫度19.5度，濕度50%。半馬挑戰組及10公里挑戰組，於清晨5時30分起步；全馬挑戰組則於6時在尖沙咀彌敦道起步，特首李家超主持起步禮。

半馬參賽者鄒先生表示，會用平常心跑步，冀1個半小時內完成項目，並挑戰個人最佳時間，「每次想做好一點，反而跑得不太好。」他續說，最期待過西隧後入中環的一段路，「如果你跑開，大家都知上完西隧，個個都叫『打大佬』，過完西隧入到中環、灣仔、銅鑼灣，其實感覺都幾興奮。」

今年第三度參加渣馬，鄒先生認為，馬拉松運動可鍛鍊體能及耐力，「身體永遠有天使和魔鬼在爭執和作對，希望可以戰勝這個魔鬼。」問及今日溫度較去年賽事日高，他稱對跑手而言，清晨天氣尚算舒適，但估計日出後將較吃力，「盡量省力，（跑手間）互相支持。」

首度參加半馬的李小姐表示，已訓練近半年，冀挑戰自我，在2小時內完成項目，「之前一直都是Hea跑，想給一個目標，看看可否做到一點點成績。」她憶述，起初未掌握跑步姿勢，訓練後會膝蓋痛，認為堅持是進步關鍵，「不要放棄，因為我以前跑5、6公里已經喘氣，現在發現只要你堅持 ，有個目標，就會做到。」

 

記者 蕭博禧

