渣打馬拉松2026．持續更新︱市民「捕獲」周潤發現身10公里賽 半馬男、女子冠軍：香港賽道多斜坡具挑戰性
發佈時間：08:59 2026-01-18 HKT
【渣馬/渣打馬拉松2026/香港馬拉松/維園】一年一度跑界盛事渣打馬拉松1月18日舉行，最早的半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，於早上5時30分開始。《星島頭條》記者直擊現場情況，並持續更新馬拉松最新資訊。
今年馬拉松維持約7.4萬個參賽名額，賽事起步點及封路安排與去年相若，警方將於周六（17日）晚上11時30分起，在全港多處分階段實施臨時封路，預計至周日下午約2時陸續重開。
渣打馬拉松2026︱1月18日最新消息
男子全馬冠軍分享致勝關鍵：懂調整節奏
【09:05】奪得男子全馬冠軍的埃塞俄比亞跑手Bizuneh Melaku Belachew，衝線後跳舞慶祝，「我贏了之後，每次都會跳舞，這是我的風格。」他提到，賽事進行至30公里時，依然競爭激烈，自己稍微拉開距離，並調整節奏，才成功帶出，「因為我還有體力。」他亦預告明年會再來參賽，「我每次都喜歡香港，很高興每年都能來這裡。」
半馬男女子冠軍 同指香港賽道具挑戰性
【08:20】女子半馬冠軍、新加坡跑手施文麗表示，自己非職業跑手，需分配好工作、家庭及練習時間，「我有兩個女兒，準備早餐給她們後，我會去跑，跑完了我就快點去上班 ，這樣我就有時間。」她亦指，至少來過香港參賽5次，認為香港賽道多斜坡，具挑戰性，「可是香港好，是因為大家都很團結的感覺，好像你很容易找到一群人都跑得很快，然后他們就可以跑在你旁邊跟你一起跑。」
【08:05】多名政商界人士參與的「領袖盃」，在灣仔運動場開步，財政司司長陳茂波到場主禮。
【07:58】半馬、10公里項目選手陸續衝線。男子半馬冠軍、北京跑手陳雨繁表示，2024年曾贏得10公里項目冠軍，今次參加半馬挑戰自我，「早上跑還是挺凉爽。（半馬）賽道比10公里多了很多坡，還是有新挑戰，因為我是上坡比較差的那種。」他又提到，賽道旁掌聲熱烈，感受到香港是個繁華、熱情的城市，打算在晚上坐觀光巴士遊覽。
【07:45】有市民在東區走廊起跑位置附近「野生捕獲」周潤發。「發哥」繼續一貫親民，向市民揮手。
周潤發現身10公里賽
【07:12】 「發哥」藝人周潤發現身男子10公里賽。
【06:57】半馬女子組冠軍由來自新加坡的施文麗奪得，第二名是屈旨盈。
【06:37】半馬男子挑戰組由來自內地的跑手陳雨繁奪冠。
渣打馬拉松2026 ︱十公里男女子賽 黃子圖曾曉彤奪冠
【06:05】十公里女子挑戰組曾曉彤奪冠，達成三連冠。
【06:02】今屆渣馬首個冠軍誕生。十公里男子挑戰組冠軍由港隊三項鐵人代表黃子圖奪得，他跑出31分11秒的時間；亞軍是謝俊賢，完賽時間為31分25秒；季軍是葉德朗，31分29秒。黃子圖今次第三度奪冠，他希望能繼續衞冕下去
渣打馬拉松2026 ︱參賽者扮蜘蛛俠、死侍跑全馬 別開生面
【06:01】現場所見，有全馬跑手穿起全套蜘蛛俠、超人和死侍服飾參賽，既搶眼又生鬼有趣。
【06:00】全馬挑戰組在尖沙咀彌敦道正式起跑，特首李家超、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、警務處處長周一鳴等主持起步禮。李家超到場時，向在場人士微笑揮手。賽事起跑後，有參賽者跑經主禮台時向他揮手致意。
【05:30】在「一哥」警務處處長周一鳴等主禮下，大會宣布，賽事正式開始！半馬拉松挑戰組於九龍尖沙咀彌敦道開跑；同一時間，十公里挑戰組賽事亦於香港東區走廊起跑。
渣打馬拉松2026 ︱跑手提早到場熱身 整「裝」待發
【04:45】距離半馬拉松開跑尚有45分鐘，參賽者陸續現身尖沙咀彌敦道，為準備起跑熱身。現場所見，至凌晨5時許，現場已有逾百人，有人穿起風褸禦寒，有人則刻意穿上彩色衣裝，整「裝」待發，為這場城市盛事添上歡樂色彩。
【01:00】青衣青朗公路有工程人員陸續以工程「雪糕筒」將用作比賽的路段封上，駕駛者需要轉用其他道用。另外，在尖沙咀梳士巴利道，工程人員以「雪糕筒」將部分行車線封閉，駕駛者不能駛入尖沙咀碼頭及九龍公園徑一帶。
1月17日最新消息
【23:47】一輛工程箭嘴車在青朗公路往九龍方向為賽事進行封路工作期間，與尾隨一輛的士發生相撞，意外共造成6人受傷，包括兩車司機。
渣打馬拉松2026｜周潤發轉戰十公里？料與林定國同場較量
每年渣馬均吸引大批高官、名人、跑步好手參加，根據大會提供的十公里參賽者名單，一名名為「CHOW Yun Fat」的選手已報名參賽，預料藝人周潤發今年將回歸十公里賽道。此外，同樣報名十公里的律政司司長林定國亦會落場，為賽事增添看點。
渣打馬拉松2026｜封路安排
港島區：
第一階段：
- 凌晨00:01至下午約02:00
- 郵政總局外近龍和道的未命名道路
第二階段：
- 凌晨01:15至上午約10:30
- 中環及灣仔繞道隧道東行線（灣仔與東廊之間）
第三階段：
- 凌晨01:15至下午約01:30
- 干諾道西天橋東行、民寶街、龍和道東行、博覽道等中環及灣仔一帶道路
第四階段：
- 凌晨01:30至上午約10:30
- 東區走廊東行線（維園道至東喜道支路）
第五階段：
- 凌晨01:30至上午約11:30
- 東區走廊西行線、中環及灣仔繞道隧道西行線及多條連接東廊的支路
第六階段：
- 凌晨03:00至上午約08:30
- 港灣道東行及杜老誌道北行（會展一帶）
第七階段：
- 凌晨3:00至下午約01:30
- 民光街、民輝街及民耀街（中環碼頭一帶）
第八階段：
- 凌晨03:00至下午約02:00
- 鴻興道、馬師道天橋、駱克道、軒尼詩道及怡和街東行等灣仔及銅鑼灣道路
第九階段：
- 凌晨03:45至上午約09:00
- 興發街、電氣道部分路段（天后、維園一帶）
第十階段：
- 凌晨04:00至上午約10:45
- 維園道西行部分行車線
九龍區：
第一階段：
- 凌晨00:45至下午約01:15
- 西九龍公路南行線（美青路至西隧入口）及相關支路
第二階段：
- 凌晨01:00至上午約09:00
- 梳士巴利道（尖沙咀碼頭至九龍公園徑）
第三階段：
- 凌晨01:40至上午約10:00
- 彌敦道南行（金巴利道至中間道）、梳士巴利道地底行車道西行線等
第四階段：
- 凌晨02:30至上午約10:45
- 連翔道南行線（荔寶路至油麻地交匯處）及相關支路
第五階段：
- 凌晨03:30至上午約1030
- 亞皆老街西行（彌敦道至塘尾道）、櫻桃街西行（塘尾道至連翔道）
第六階段：
- 凌晨03:45至上午約09:15
- 九龍公園徑北行快線、亞士厘道、漢口道、海防道等尖沙咀中部道路
第七階段：
- 凌晨04:15至上午約10:00
- 彌敦道（介乎加士居道與梳士巴利道之間的大部分路段）、佐敦道及油麻地一帶多條道路
新界區：
第一階段
- 1月17日晚上11:30至翌日下午約01:15
- 由屯門公路往汀九橋南行的支路
第二階段
- 1月17日晚上11:45至翌日下午約01:15
- 所有往九龍方向的主要幹道南行線，包括：青葵公路、長青隧道、長青公路、汀九橋
- 昂船洲大橋、南灣隧道（青沙公路）
- 所有由青嶼幹線、青衣、葵涌及荃灣往上述公路的支路
西區海底隧道：
- 往港島方向的管道將於周日凌晨零時45分起封閉
- 預計下午約1時15分重開
- 期間往港島車輛需改道紅隧或東隧。
各項賽事詳情：
最早開始的賽事為上午5時30分開始的半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組。
|賽事
|組別
|比賽時限 (全程)
|起點
|起步時間
|終點
|馬拉松
|馬拉松挑戰組 (壯年組 / 先進一至八組)
|6小時
|九龍尖沙咀彌敦道
|上午6時正
|香港維多利亞公園
|馬拉松一組
|上午6時25分
|馬拉松二組
|上午6時50分
|半馬拉松
|半馬拉松挑戰組 (青年組 / 壯年組 / 先進一至八組)
|2小時15分鐘
|上午5時30分
|半馬拉松一組
|3小時
|上午7時45分
|半馬拉松二組
|上午8時10分
|半馬拉松三組
|上午8時40分
|十公里
|十公里挑戰組 (青年組 / 壯年組 / 先進一至八組)
|2小時
|香港東區走廊
|上午5時30分
|十公里一組
|上午5時50分
|十公里二組
|上午6時10分
|十公里三組
|上午6時30分
|十公里四組
|上午6時50分
|十公里五組
|上午7時10分
|十公里六組
|上午7時30分
|十公里七組
|上午7時50分
|十公里八組
|
上午8時10分
|十公里輪椅賽
|十公里輪椅賽
|1小時
|香港灣仔運動場
|上午5時10分
|輪椅賽體驗組
|25 分鐘
|上午6時正