消防處派便裝突擊巡查「銀座式」商廈 防業戶故態復萌堵塞走火通道

消防處在去年聖誕節前，針對全港火警風險較高的商廈展開巡查，共檢查130多幢大廈，發出超過300張火警危險通知書，並提出53宗檢控。消防處高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武表示，100多宗個案已進行改善，其餘涉及防煙門損毀等問題，處方會酌情給予時間處理，並將對消防隱患較嚴重的商廈加強巡查。

黎健武今日（13日）在電台節目中表示，若業戶未按時遵辦要求，處方會考慮提出檢控，最高可判罰款10萬元及監禁6個月。他指出，消防處主要從兩個層面工作：包括主動巡查高風險商廈，以及接獲市民投訴後進行調查跟進，必要時會作出檢控。去年12月聖誕期間，因應節日人流增多，處方展開大規模巡查，敦促商廈盡快改善防火安全。

將不定時以便裝方式進行突擊檢查

黎健武指出，有留意到有商廈業戶故態復萌的情況，避免有人通風報信，消防人員將以不定時、便裝方式進行突擊檢查，並加強與物業管理公司溝通。他強調相關行動並非一次性，尤其針對食肆林立的「銀座式」商廈，午晚市時段人流密集，火警風險相對較高。部分餐廳為圖方便，將貨物堆放在走火通道，情況不理想，消防處將針對隱患較嚴重的大廈加強巡查，並主動聯絡物管公司派發宣傳單張及組織疏散演習，以提升消防安全意識。

黎健武補充，因應各區大廈類型及風險不同，消防處去年已成立分區安全隊，主動識別區內消防隱患較高的大廈並作出巡查，以期及早改善問題，防患於未然。此外，處方每年與物業管理組織舉行定期會議，期望物管公司協助監督旗下商廈，共同做好消防管理工作。

