聖誕︱消防處巡132幢人流多商廈 發376張「消除火警危險通知書」提53宗檢控

大埔宏福苑火警引起社會對樓宇消防安全的廣泛關注。鑑於聖誕假期將至，消防處昨日（23日）起一連兩日，針對全港有較高火警風險的商業大廈展開特別消防安全巡查與執法行動，以確保公眾安全。

商廈內若設大量持牌處所 人流密集 潛在火警風險較高

就持牌處所（如食肆等）的消防安全監管，消防處會向牌照申請人列明相關安全規定並作出檢測，確保有關處所達到相應的消防安全水平。然而，若因大廈及相關處所管理不善，便會構成潛在的火警危險，例如防煙門被楔開、逃生途徑被阻塞、鎖上或放置易燃物品，以及消防裝置或設備不在有效操作狀態等。此外，如商業大廈內設有大量持牌處所，由於這些場所人流密集，潛在的火警風險往往較一般大廈高。

消防處昨起一連兩日針對全港有較高火警風險的商廈展開特別消防安全巡查與執法行動，確保公眾安全。資料圖片

由於預期聖誕假期時，設有較多持牌處所的商業大廈的人流將顯著上升，消防處在全港揀選共132幢此類商業大廈，展開特別消防安全巡查與執法行動，就各類火警危險共發出376張「消除火警危險通知書」，並提出53宗檢控。而就其中57幢懷疑未有為大廈消防裝置或設備進行年檢的商業大廈，消防處已嚴肅跟進，並會就違規情況採取執法行動。

行動期間，消防人員除進行巡查與執法外，亦同步推行防火宣傳及教育，以提升業戶與公眾的消防安全意識，從源頭減少火警發生機會。

為進一步加強監管此類商業大廈的消防安全，以及提升業戶及公眾的消防安全意識，消防處將與物業管理業監管局、香港物業管理公司協會有限公司及其他相關持份者加強溝通，以引入具針對性的監管與宣傳措施。相關協作旨在強化政府與業界的協作機制，確保大廈內消防設施維持良好運作狀態，同時鼓勵業主、租戶及物業管理方妥善做好大廈管理，避免出現火警危險。

消防處期望透過資源整合與資訊互通，各方攜手推動消防安全文化，共同營造更安全、更可靠的社區環境。