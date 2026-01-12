大律師蘇信恩涉多年前非禮案 法庭下令撤銷匿名被告安排 押後至2.13再訊

大律師蘇信恩涉嫌於2017年8月，在西營盤某單位非禮另一人，被控兩項猥褻侵犯罪。蘇稱為免外界識別出事主身份，早前申請匿名處理自己的名字，當時獲批准以字母代稱。案件今於東區裁判法院再訊，主任裁判官張志偉聽取控辯雙方陳詞後，認為無實質風險使事主身份被披露，下令取消對被告身份的匿名安排。張官押後案件至2月13日再訊，待辯方索取文件，期間被告續獲保釋。

稱公開姓名外界有機會拼湊辨認出事主身份

32歲被告蘇信恩，報稱大律師，被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，他於2017年8年30日，兩度在西營盤水街25號至35號樂新大廈某室猥褻侵犯另一人，即X。

蘇今日自行應訊，他早前獲准以代號「A」代替名字。蘇指出其姓名若公開，或使他人有機會透過拼湊辨認的方式，找出事主的身份。蘇又澄清，案發時他並非實習或認可大律師，他和事主二人不是師徒關係。

官：無實質風險令X身份遭披露

控方今反對以代號匿名的安排，強調二人非師徒，一般人不會猜到X的身份。控方另指X已表示被告毋須使用代號，法庭應考慮X的意願，而決定是否批准被告匿名。控方其後提及本案涉及公眾利益，法庭有責任保護未來加入法律行業的學生，張官則表示這方面太遙遠。

最終張官指，蘇和X以師徒相稱為二人的安排，一般人並不知情亦無文件可循，認為無實質風險令X的身份遭披露，加上X亦表明不需被告匿名，因此取消以代號匿名被告的安排。就著X的身份，法庭已下令禁止任何人包括傳媒發布可能識別到X身份的資料，包括X的姓名、性別、照片、學校和職業等。

案件編號：ESCC3164/2025

本報記者