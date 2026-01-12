黎智英案│法官杜麗冰質疑 辯方指單獨囚禁令黎智英無法與他人交流之說 事實上是黎智英自己選擇單獨囚禁

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司上月被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，他們與8名認罪被告今到西九龍裁判法院進行一連4日的求情。控方建議法庭根據各被告角色、背景及其涉案犯罪行為的嚴重性等量刑，強調《香港國安法》指明首要分子或者罪行重大的被告，需判監10年以上或終身監禁，積極參與者需判監3至10年。資深大律師林芷瑩代表陳梓華指，陳全面與警方合作，出庭頂證黎智英，在案中只是擔當黎智英的信使，理應至少獲減刑一半，最多判囚十年，其後補充指陳梓華可達超級金手指（supergrass）級別，法庭可考慮給予高達三分二的刑期扣減。

陳梓華與李宇軒承認串謀勾結外國勢力罪

三案共12名被告依次為陳梓華、李宇軒、黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇。三名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰聽取各被告求情。

「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，二人於2020年7月1日至2021年2月15日，在香港與黎智英、劉祖廸等人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方由副刑事檢控專員周天行交代被告陳梓華及李宇軒的背景，陳在英國取得法學士學位，其後在香港考獲中國法碩士，並在律師事務所任職，被捕前月薪約3.3萬元；被告李宇軒則持有學士學位，被捕前任職程式設計員。兩名被告均沒有刑事定罪記錄及黑社會背景。

法官李運騰提及，各被告書面求情陳詞均沒有要求被判處短期監禁。控方直指，被告們干犯嚴重罪行，更在保釋期間犯案，建議法庭考慮被告的背景、犯罪行為及法律原則作量刑。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻在書面陳詞中提及，黎涉及發佈161篇煽動文章中，有部分文章內容的煽動程度較輕，質疑量刑時是否需要作適當考量；控方則認為法庭應一拼過全面考慮161篇煽動文章，毋須單獨考慮。

求情指陳梓華只屬黎智英傳聲筒角色建議判刑少於10年

法官杜麗冰關注，被告陳梓華擔心刑滿出獄後或出國均會存在潛在風險，控方同意陳梓華出庭頂證黎智英會面對一定程度的風險，代表被告陳梓華的資深大侓師林芷瑩回應指，陳梓華出庭不單止頂證黎智英，更提及黎智英私人助理Mark Simon、「攬炒巴」劉祖廸及「重光團隊」創始人之一、美國理論天體物理學家Shirley Ho，而陳梓華出庭頂證面對沉重壓力，害怕出獄後沒有足夠保護，陳梓華及家人被起底及面對言語侮辱，陳梓華的電話號碼已被公開放上網，陳梓華家人不時收到騷擾電話。

林芷瑩續指，本案涉及重大罪行、罪行性質嚴重，《香港國安法》指明首要分子或者罪行重大的被告需判處10年以上有期徒刑或無期徒刑，遂建議法庭應把量刑起點設於監禁12至15年，惟強調陳梓華是本案的從犯證人，在黎智英的審訊中出庭作供，協助控方頂證黎智英，建議法庭考慮減刑一半，最少也應獲認罪扣減三分之一，應該最多只判處陳梓華監禁10年。

林芷瑩提及，陳梓華的角色僅擔任黎智英的「傳聲筒(messenger)」，黎智英曾要求陳協助聯絡「勇武派」，陳梓華出庭作供亦提及黎智英曾招募陳游說「勇武派」與「和理非」合作。林芷瑩另稱，陳僅屬黎智英的「中間人」，不涉及本案的指揮或思想控制角色，本案亦不涉及暴力行為，按其串謀程度應獲得減刑一半或以上，強調陳梓華的量刑起點理應低於黎智英，而若法庭接納陳梓華達超級金手指（ supergrass）級別，法庭可考慮給予高達三分之二的刑期扣減。

黎智英被捕至今只輕0.8公斤

星島得悉，黎智英並沒有就本案撰寫任何求情信。

律政司副刑事檢控專員周天行首先交代被告黎智英的背景，黎智英自1960年移居香港，現育有6名子女。黎智英有不少刑事罪行案底，大部分控罪與非法集結有關，另有兩項欺詐罪成的案底。黎智英現就欺詐罪服刑中，預料今年6月服畢欺詐案的刑期。黎智英在保釋期間以壹傳媒創辦人的身份犯下本案，而壹傳媒是本案另外3名被告蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司的母公司。黎智英持有71%的壹傳媒股份，為時任壹傳媒大股東及主席。黎智英在2020年8月就本案被捕。

周天行引述荔枝角收押所提供的醫療報告指，黎智英去年8月身體健康狀況仍然正常。控方今早接獲來自荔枝角收押所提供的醫療報告，顯示黎智英現時的身體狀況穩定及健康，仍在單獨囚禁中。署方曾為黎智英檢查過其手指及腳指的指甲，檢查顯示其指甲有細菌感染，惟黎智英卻不願接受治療。黎智英去年7月曾向法庭投訴出現心悸的情況，惟醫療團隊未能檢測到任何異常情況。

周天行又指，黎智英在2020年8月體重是80公斤，3日前磅重為79.2公斤，BMI可說是沒有變化，體重按亞洲成年男子標準屬肥胖。控方強調，囚犯的健康情況不應屬求情減刑因素，懲教署會為囚犯提供適切又優秀的醫療協助，黎智英亦沒有就署方醫療服務作出投訴，更何況署方每日均跟進黎智英的健康狀況。

控方續透露，黎智英表示案件被傳媒廣泛報道，引起公衆關注，擔心自己在獄中會受到其他囚犯滋擾，故自行申請單獨囚禁，以獲得合適的保護。黎智英的家人亦能按例獲得定期探望囚犯的權利。法官李素蘭關注，醫療報告已反映黎智英的健康情況每日均獲檢查，問控方黎智英現時獲得的健康檢查服務是否較其他囚犯多，惟控方未能確認上述情況。控方補充黎智英每日都獲准在戶外活動，維持社交聯繫。黎智英亦從來沒有就他在荔枝角收押所的還押情況作出投訴，而黎智英曾一度轉往赤柱監獄，惟大部分時間均在荔枝角收押所服刑。

辯方指單獨囚禁對黎屬折磨 官：黎個人選擇

黎智英今午透過資深大律師彭耀鴻表示，辯方已呈遞書面求情文件，沒有其他補充。而綜合黎智英的體檢報告顯示，黎智英患高血壓及糖尿病等疾病，其視網膜靜脈阻塞，屬無法治癒又需密切監察的情況。法官杜麗冰則指俗稱「眼中風」的視網膜靜脈阻塞只是常見老人病。

彭耀鴻邀請法官對比黎智英在犯人欄的樣子和黎智英當年在《Live Chat with Jimmy Lai》訪談節目上的樣子，以證即使醫療報告指黎智英只減0.8公斤，但實質上看起來消瘦不少。法官杜麗冰則指他們不能依靠雙眼觀察作標準，而且一般人在螢幕上鏡看起來更肥胖，這就是為什麼電影明星為了上鏡瘦削美麗，才需要以極端的方式減肥。彭耀鴻指黎智英還押時為80公斤，還押後曾增重至86公斤，其後又減重7公斤。

彭耀鴻又指，黎智英現年已78歲，年事已高，監禁太長時間或對黎智英造成額外負擔，單獨囚禁對黎智英而言亦是一種折磨。法官杜麗冰質疑，單獨囚禁的方式由黎智英自行選擇，署方更會每月問黎智英是否希望繼續單獨囚禁，事實上黎智英繼續選擇單獨囚禁。彭耀鴻回應指，單獨囚禁令黎智英的監禁過程更艱辛，切斷黎智英與他人的聯繫，令他無法與其他人交流。

控方律政司副刑事檢控專員透露蘋果日報有關公司有71項與本案不類同的案底。 蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司的大律師王國豪，交代指三間公司尚未正式清盤，現時已由清盤人接管，相信法庭會就涉案控罪判處公司罰款 ，惟冀望法庭可以手下留情，酌情處理判罰。法官李運騰亦提到三間公司已沒有營運，也沒有收入。

案件編號：HCCC147/2021、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭記者：劉曉曦 黃巧兒