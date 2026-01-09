貨車司機只顧聊天撞斃八旬婦 官：罪責中等囚13個月 死者亂過馬路亦有責任

54歲男司機前年5月在旺角洗衣街駕駛中型貨車期間，不斷與同車男同事談笑風生，意外撞到八旬過路婦，過路婦被輾過後捲入車底拖行，送院搶救後不治身亡。涉案貨車司機早前承認危險駕駛引致他人死亡罪，法官譚思樂今在荃灣法院（暫代區域法院）判刑指，事主「亂過馬路」亦須承擔部分責任，被告的注意力被聊天分散屬「中等程度罪責」，終判處他入獄13個月、停牌5年及自費完成駕駛改進課程。

被告只顧聊天事主亂過馬路均有責任

譚官判刑時指，事主明顯是年老婦人，身形矮小且駝背，案發時在行車路的中間危險地過馬路，故事主對此結果亦有一定責任(the decease was partly to blame)。被告原本有4秒時間能在車鏡察覺到在左邊行走的事主，惟被告只顧與旁人談天說地，注意力被分散，沒有保持適當的觀察，未能發現事主而釀成事故。

譚官接納被告的罪責未算是最嚴重的程度，儘管被告駕駛時聊天，令其思想及耳朵的注意力被分散，惟被告非在行車時使用手機及閱讀書籍，故認為被告的罪責屬中等程度的罪責(intermediate culpability)，終判處他入獄13個月、停牌5年及自費完成駕駛改進課程。

庭上播放行車記錄儀，顯示被告撞倒老婦，停下貨車檢查狀況時，大叫「哎呀！X街啦！踎監啦！掛住同你傾計」。辯方引述姚新燊督察撞致女途人截肢判社服令的案例，望法庭先為被告索取社服令報告。譚官直指，姚新燊的案件性質與本案不同，不接納辯方的說法。

事主被撞倒後捲車底拖行20米始被發現

案情指，被告前年5月下午4時許，駕駛中型貨車沿洗衣街往亞皆老街方向行駛，駕駛期間與隨行同事交談，不慎將過路的82歲姓鄺女事主撞倒，惟被告沒有及時停車，並輾過事主繼續行駛。被告在碰撞後再駕駛貨車行走約20米行駛後，被告才發現意外出現，立刻停下貨車。

事主及後被送往醫院搶救，惟終不治身亡。當時案發地沒有過路燈，亦非行人過路處。被告被捕後在警誡下指，事主身穿深色衣物，故他或未能注意到事主，及後聽見女性的尖叫，惟不清楚自己是否撞到某個物體，故在行駛約20米後才停下了貨車。

54歲被告陳世鳴，報稱中型貨車司機，被控危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指陳於2024年5月20日在旺角洗衣街近山東街，在道路上危險駕駛中型貨車，引致鄺麗珍死亡。

案件編號：DCCC92/2025

法庭記者：黃巧兒