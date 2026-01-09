嘉道理家族旗下公司申令禁止前僱員騷擾原被拒 終院裁定公司可代表僱員申令興訟

嘉道理家族旗下嘉道理父子有限公司有法律部前僱員不滿未獲升遷，2年間向前僱主等發送了超過500封電郵，嘉道理父子有限公司於是代表僱員向法庭申令禁止騷擾行為及索償。原訟庭早前認為公司無法為騷擾侵權行為興訟，駁回申請。案件今上訴至終審法院，終審庭羅列騷擾行為4元素，一致裁定上訴部分得直，指公司可申請禁制令，亦可代表僱員興訟，以制止其僱員在工作期間受騷擾。

原告為嘉道理父子有限公司，代表其現任與前任主管人員、僱員與代理人，被告為原告法律部前僱員Samantha Jane Bradley。本案爭議為在香港普通法下，騷擾可否構成民事侵權的訴因；如可，公司作為法人無法感受情緒，又可否依賴騷擾侵權提出申索；另外若公司僱主自身就騷擾沒有訴因，可否申請禁制令，制止針對其主管人員、僱員、代理人或律師的騷擾行為。

判詞交代被告向原告公司、主管人員、僱員、代理人及律師發送了超過500封電郵，指控原告各種失當行為，而指控被指屬虛假。原告遂基於騷擾提出申索，並申請禁制令以制止被告繼續及索償。原告申令先遭原訟庭駁回，後向上訴庭上訴得直，可繼續審訊，被告今上訴至終審法院。

判詞今指騷擾行為在數碼時代可輕易及頻繁地發生，顯而易見有需要承認騷擾為民事侵權，並釐定構成騷擾侵權行為的4個元素。判詞中說明4個元素：首先，相關行為必須具足夠重複性、不合理且具壓迫性，而騷擾者理應知道行為會引起受害人憂慮、驚恐、情緒困擾或煩擾；其次，行為必須構成「騷擾」一詞一般字面意義；第三，騷擾者必須意圖傷害受害人，或罔顧是否對受害人造成傷害；第四，受害人必須因騷擾者的行為而遭受情緒困擾或更嚴重的後果，僅有經濟損失並不足夠。

判詞續指，然而民事申索騷擾侵權行為的具體界限，包括相關抗辯理由等，則需由法庭按每宗案件和實際經驗逐步釐清。而公司因為無法遭受情緒困擾，不能起訴騷擾行為，若公司成為騷擾目標，或可根據經濟侵權行為提出申索。

判詞最後認為私營公司僱主有普通法責任為僱員提供安全工作環境，如僱員在工作期間遭遇騷擾且干擾到僱主履行責任，法庭可拓闊原有禁制令範圍以涵蓋私營公司僱主，針對相關騷擾行為。因此，法庭裁定原告可申請禁制令，亦可代表現任僱員興訟，以制止其僱員在工作期間受騷擾，然而禁制令不會延伸至影響僱員的私生活，也不會延伸原告前僱員。終審庭終一致裁定上訴部分得直，並准許原告大幅修訂申索陳述書，以待法庭進一步指示。

案件編號：FACV3/2025

法庭記者：陳子豪