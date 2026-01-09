九龍城泰菜店遭淋腐液案兩男罪成 主腦判囚15年 頂證者監禁7年半

2022年九龍城賈炳達道泰式串燒店「Man Kee BBQ & Thaifood」遭人淋潑腐蝕性液體，5人被濺中受傷。兩名男子均已被裁定串謀意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪成，高等法院法官陳慶偉今判刑指，被告隨機襲擊無辜路人，包括三名成人及兩名兒童，即使他們傷勢康復良好，也因事件造成嚴重心理創傷，涉案腐蝕性液體濃度更高達八成以上，5人只是幸運才沒有永久性傷殘。陳官考慮到幕後主腦一手策劃本案，判囚15年；出庭頂證主腦者則可獲減刑一半，判囚7年半。

兩名被告劉繼成與李惠朝被控於2022年4月12至14日期間，串謀意圖使未指明的個人燒傷、受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受嚴重傷害，而非法及惡意在九龍城賈炳達道61號「Man Kee BBQ & Thaifood」外面，向該些未指明的個人淋潑硫酸。

劉繼成否認控罪後受審，陪審團最終一致裁定他串謀意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪成。李惠朝2023年已承認串謀意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，去年以控方證人身份出庭頂證劉繼成。

案件編號：HCCC290/2023及HCCC86/2024

法庭記者：劉曉曦