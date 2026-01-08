中大博士生認偷拍裙底風光候懲 求情指於科研上有出色成就 為衝動犯案感後悔

中文大學醫學博士研究生去年9月，在大埔新達廣場扶手電梯，用手機偷拍女途人裙底風光，當場「斷正」被捕。涉案男子今早在粉嶺裁判法院承認非法拍攝或觀察私密部位罪，求情稱為一時衝動深感後悔。香淑嫻署理主任裁判官明言，案件性質嚴重，「監禁仍然係考慮當中」，將案件押後至1月26日判刑，待取被告的社會服務令報告，期間被告續准保釋候懲。

求情稱在科學研究上有出色成就

30歲被告田天，報稱中文大學研究生，在普通話翻譯的協助下承認非法拍攝或觀察私密部位罪。

控罪指，他於2025年9月23日，在大埔南運路9號新達廣場扶手電梯，出於觀察/拍攝女士X的私密部位的意圖，為了從X的衣服下方，觀察/拍攝其私密部位，而操作設備，即一部流動電話，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，被告為了性目的（或）不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲得X同意。

辯方求情指，被告現時是醫學博士研究生，犯案當日僅因一時衝動，並非有預謀，被告愚蠢犯案，如今已悔不當初，望法庭念被告坦白認罪而輕判。辯方續稱，被告讀書成績優秀，完成學士及碩士學位後，繼續進修攻讀博士。被告在科學研究上有出色成就，亦發表了不少文獻。辯方另提及，被告案發後深感後悔，積極參與社會服務活動，欲為社會作出貢獻以補償社會。被告同時亦參與有關精神健康及情緒自癒的課程。

官指性質嚴重判監「仍喺考慮中」

辯方引述被告親撰求情信，表示自己一時衝動愚蠢犯案，現在已深感悔意，愧對父母。被告妻子及雙親求情指，被告在他們眼中是十分良好的人，望法庭輕判。辯方提及，被告「已經上咗寶貴嘅一堂」，望法庭判處社會服務令。香官明言，案件性質嚴重，「監禁仍然喺考慮當中」，將案件押後至1月26日判刑，待取被告社會服務令報告。

案情指，去年9月23日下午4時許，34歲女途人X在案發地使用扶手電梯，被告站在X的身後，用手機拍攝X的裙底照。男途人發現被告的行為後提醒X，X隨即攔截被告。X及後在被告的手機內，發現5張自己的裙底照，並報警求助。被告在警誡下，被告承認出於衝動犯案。

案件編號：FLCC2337/2025

法庭記者：黃巧兒