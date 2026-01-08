宏福苑大火︱仍有10名傷者留醫情況穩定 「精神健康專線」接34宗居民求助

大埔宏福苑五級火災，至今已一個多月。政府今日（8日）公布傷者最新情況，截至1月6日，79名傷者中有69人已先後康復出院，餘下10名傷者均情況穩定。

火災發生後，宏福苑8座樓宇的所有居民，包括外籍家庭傭工均可享有全額醫療費用豁免安排至今年12月31日，涵蓋住院、家庭醫學及專科門診等。截至前日（6日），已為約1,700名居民提供所需醫療服務。

累計23人獲安排免費鑲配假牙

另有超過300名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋超過450個服務點，當中包括8間私家醫院，累計有78名居民獲安排義診服務。中醫義診服務則已有超過360名中醫師參加，涵蓋超過620個服務點，累計有30名居民獲安排義診服務。牙醫免費鑲配假牙服務有超過100名私營牙醫參加，涵蓋超過130個服務點，累計有23名居民獲安排免費鑲配假牙服務。18區康健中心熱線亦累計接獲265人次的來電。

心理健康支援方面，「情緒通」18111精神健康支援熱線在事故當日已即時增派人手，並加強對接聽員的訓練，以應對市民因事件而可能產生的情緒困擾。由事發至1月6日，熱線已接聽超過12,800宗來電，其中約700宗來電與火災相關；WhatsApp功能亦已處理超過600宗信息，其中約50宗與火災相關。醫管局的「精神健康專線」，共收到94宗與火災相關來電，其中34宗來電來自受影響市民。

