宏福苑大火｜醫管局精神健康專線接88宗相關求助 醫生：親歷災難者、喪親者及救援人員屬高危

大埔宏福苑火災牽動不少市民的情緒，醫管局精神健康專線截至本周一接獲88宗相關來電，當中30宗來自災民。醫管局透露，23宗個案經專線或其他渠道轉介至精神科專科門診，10宗轉介至情緒支援小組。有護士表示，求助人出現悲傷、内疚、重歷創傷事件等心理壓力反應；有精神科醫生指出，親歷災難者、喪親者、救援人員、正受情緒困擾的人均屬高危人士，若受情緒困擾影響生活，應即時求助。

88宗與火災相關來電中 大部分需要情緒支援

醫管局精神健康專線於2012年成立，設於葵涌醫院，而二十四小時精神健康熱線諮詢服務(2466 7350)，就曾在南丫島撞船事故、荷里活廣場謀殺案等重大事件中，向有情緒困擾或精神健康疑難的市民提供即時支援。

葵涌醫院精神健康專線病房經理（精神科）黃鳳仙指出，專線約有40位精神科護士，在宏福苑火災初期已即時調動人手支援，會根據症狀嚴重程度、持續性等因素，為求助者作風險評估，再按需要提供支援及建議。 88宗與火災相關的來電中，大部分需要情緒支援，也有人查詢精神健康服務及社區資源。

專線至今每日仍有個位數求助

葵涌醫院方面指，宏福苑火災初期一兩日，專線接獲雙位數來電，至今每日仍有個位數求助。葵涌醫院精神健康專線註冊護士（精神科）朱海燕提到，有災民的母親不幸罹難，每逢經過二人舊日「飲茶」之處，都感到情緒低落；亦有市民觀看新聞後，情緒及睡眠受影響，致電專線求助。被問到印象深刻的個案，她稱有災民需照顧家人，但未能適應新環境，亦時常憶起火災時情況，失去食慾，需轉介至精神科專科門診跟進。

葵涌醫院精神科副顧問醫生（社區精神科服務隊）吳凱怡表示，災難突如其來，情緒出現困擾很正常，但需要正視，「精神創傷就好像身體傷口，如果願意正視、妥善照顧，這些傷口可癒合。但如果我們忽視、不理會，這些傷口可以受感染，可以惡化，可以有其他併發症」。她說，若壓力反應症狀持續超過1個月，影響日常生活、工作及人際關係，尤其出現自我傷害行為、暴力傾向、思覺失調症狀等，都屬危險訊號，需盡快尋求專業協助，「若發現觀看災難相關新聞感到不適，要考慮放下電話，關閉社交媒體的自動提示功能，讓自己安靜一些，避免被動接收很多災難資訊 」。

應否慶祝聖誕及新年? 醫生 : 真誠陪伴具治癒效能

吳凱怡強調，治療創傷不等於忘記，而悼念活動可讓大家互相支持，保持聯繫，「但一定要尊重災難中受影響人士的意願，若他們覺得不適，千萬不要逼他們參與」。至於應否慶祝聖誕及新年，她認為真誠陪伴具治癒效能，與此同時，應尊重受災者情緒與選擇，「聚會中不需刻意迴避災難，若朋友想懷念離開了的親人，我們就陪他們懷念。無需勉強想一些安慰說話，有時候只是陪伴本身，就已經很好」。

記者 蕭博禧

攝影 盧江球