Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱牙醫業界明起提供免費鑲假牙 逾80私營牙醫參與

社會
更新時間：17:55 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:55 2025-12-22 HKT

大埔宏福苑五級火，不少居民向政府求助，希望重新鑲配因火災而遺失的假牙。政府今日（22日）宣布，明日（23日）起將與牙醫業界合作，為受大埔宏福苑火災影響的居民提供免費鑲配假牙及口腔治療服務，目前已有超過80名私營牙醫參與，涵蓋106個服務點。

政府表示，目前已有超過80名私營牙醫參與，涵蓋106個服務點。
政府表示，目前已有超過80名私營牙醫參與，涵蓋106個服務點。

宏福苑所有居民（包括外籍家庭傭工）可由明日起至明年2月28日，經基層醫療署轄下全港十八區的地區康健中心／站（統稱康健中心）安排，接受至少一次牙醫診療及一次跟進服務。免費服務範圍包括：

  • 因火災導致牙具破損或遺失，包括修理或鑲配部分或全口假牙（膠托），以及活動式牙齒矯正固定器。
  • 因火災受傷需要的口腔治療，包括紓緩牙齒疼痛的藥物、簡單補牙、緊急牙髓治療及脫牙。

有需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時居住地點限制。本身已是康健中心會員的居民亦可直接聯絡其所屬康健中心。熱線電話已載列於基層醫療署康健中心網頁。康健中心的個案經理會按個案情況和居民意願，協助他們配對參與計劃的牙醫。

醫衞局衷心感謝牙科專業界別及香港牙醫學會積極回應並伸出援手。有意為受火災影響的居民提供鑲配假牙服務的私營牙醫可聯絡醫衞局（電郵：[email protected]）。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
4小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
影視圈
6小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
5小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
5小時前
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
8小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT