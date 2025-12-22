宏福苑大火︱牙醫業界明起提供免費鑲假牙 逾80私營牙醫參與

大埔宏福苑五級火，不少居民向政府求助，希望重新鑲配因火災而遺失的假牙。政府今日（22日）宣布，明日（23日）起將與牙醫業界合作，為受大埔宏福苑火災影響的居民提供免費鑲配假牙及口腔治療服務，目前已有超過80名私營牙醫參與，涵蓋106個服務點。

宏福苑所有居民（包括外籍家庭傭工）可由明日起至明年2月28日，經基層醫療署轄下全港十八區的地區康健中心／站（統稱康健中心）安排，接受至少一次牙醫診療及一次跟進服務。免費服務範圍包括：

因火災導致牙具破損或遺失，包括修理或鑲配部分或全口假牙（膠托），以及活動式牙齒矯正固定器。

因火災受傷需要的口腔治療，包括紓緩牙齒疼痛的藥物、簡單補牙、緊急牙髓治療及脫牙。

有需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時居住地點限制。本身已是康健中心會員的居民亦可直接聯絡其所屬康健中心。熱線電話已載列於基層醫療署及康健中心網頁。康健中心的個案經理會按個案情況和居民意願，協助他們配對參與計劃的牙醫。

醫衞局衷心感謝牙科專業界別及香港牙醫學會積極回應並伸出援手。有意為受火災影響的居民提供鑲配假牙服務的私營牙醫可聯絡醫衞局（電郵：[email protected]）。