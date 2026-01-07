免試簽駕照｜運輸署 : 1.8開始取消現場派籌 1.12起實施「電子即日籌」日派300個

粵車南下上月開始實施，內地駕駛者須持有香港駕駛執照方能申請，令運輸署「免試簽發香港駕駛執照」、即俗稱「吸牌」需求上升，金鐘牌照事務處外近日更出現通宵排隊亂象。運輸及物流局局長陳美寶昨日（6日）下午聯同常任秘書長丘卓恒與運輸署召開緊急視像會議，敦促署方進一步優化處理程序。運輸署今日（7日）宣布，位於金鐘統一中心的香港牌照事務處將由下星期一（12日）起，就申請免試簽發香港正式駕駛執照實施「電子即日籌」安排，全面取代現場派籌，以進一步優化申請程序，處理與日俱增的需求，並確保有需要人士公平有序地使用服務。

未來兩日免試簽發不設現場派籌

運輸署表示，由於有人濫用現場派籌安排，為防止免試簽發的輪候影響其他牌證申請，以及優化牌照事務處的秩序管理，署方將由明日（8日）開始取消免試簽發現場派籌安排。申請人或其代理人由1月12日起可使用「電子即日籌」服務經網上取籌。此外，現有免試簽發網上預約櫃位服務維持不變，早前經網上預約系統提前預約櫃位服務的申請人可繼續按預約時間前往香港牌照事務處辦理免試簽發申請。

相關新聞：

免試簽駕照｜金鐘「吸牌」現排隊人龍搶明日籌 內地中介一人擺10凳霸位 代辦費海鮮價收300至過千

免試簽駕照｜金鐘牌照事務處現排隊黨 運輸署3月推網上預約 研利用AI處理申請程序

免試簽駕照｜疑粵車南下需求增 內地排隊黨金鐘通宵輪候 申請者爆收費500元 陳美寶促運輸署提短期方案杜絕

成功取籌將獲電話短訊通知

由1月12日起，署方會在每個工作日上午七時開放系統，提供300個即日籌，而每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。免試簽發申請人須經指定網站登入「電子即日籌」系統取籌，先到先得。申請人須在系統輸入身分證明文件首四位數字或字母、英文姓名及流動電話號碼（同時接受香港以外的流動電話號碼）等資料。

成功取籌人士會收到以#cefs@govhk發出的電話短訊通知，並須按短訊內的指定時段前往香港牌照事務處櫃位遞交申請文件。逾時或缺席者須重新透過系統取籌。署方會繼續留意申請情況，有需要會適時調整即日籌數目。

有關「電子即日籌」安排由數字政策辦公室（數字辦）協助提供，以便利申請免試簽發的人士遙距領取即日籌，免卻實體輪候的需要，簡化申請流程。運輸署會與數字辦保持緊密合作，確保系統運作暢順。

香港牌照事務處會即日張貼告示，公布免試簽發「電子即日籌」的新安排，並加派人手維持秩序，以及解答市民的查詢和提供協助。至於其他駕駛執照相關櫃位服務，取籌和輪候安排維持不變。

運輸署發言人強調，署方一直嚴謹處理和核實每宗免試簽發申請。申請人必須提交足夠、真實和準確的證明文件並完全符合法例訂明的申請資格，申請方可獲批。

運輸署：盡快推出全面網上預約

此外，運輸署正與數字辦緊密合作，優化網上預約免試簽發櫃位服務的系統，包括新增認證技術及加大系統容量，務求盡快推出全面網上預約，以及將處理免試簽發申請的櫃位服務擴展至其餘三個牌照事務處（即位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處和沙田政府合署的沙田牌照事務處）。

長遠而言，署方正積極研究利用人工智能技術處理免試簽發申請程序，申請人可上載申請文件供系統初步審批，並只需按其預約時段帶同申請文件正本前往牌照事務處進行核實，進一步減少透過代辦提交申請的需要。署方會持續推動牌照服務電子化，適時公布新措施的詳情。