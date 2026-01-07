免試簽駕照｜金鐘「吸牌」現排隊人龍搶明日籌 內地中介一人擺10凳霸位 代辦費海鮮價收300至過千

粵車南下上月開始實施，內地駕駛者須持有香港駕駛執照方能申請，令運輸署「免試簽發香港駕駛執照」、即俗稱「吸牌」需求上升，金鐘牌照事務處外近日更出現通宵排隊亂象。《星島頭條》記者今早（7日）10時半到場觀察，牌照處樓下已現人龍，大多數為代辦人員，更有人用凳、紙皮、膠袋、雨傘、行李箱等物霸位代為排隊，更不時傳出爭位爭吵聲。

有本地代辦人士向記者表示，即日籌號已排滿，現時排隊是為領取明日籌號，在場輪候的人均需通宵等到明日「攞籌」。她亦指，有內地代辦公司的中介一人連擺10張凳「掗位」，搶走不少生意，坦言現時公司正「蝕錢」，自從內地代辦增多，已失去幾百萬生意。

「加急」取明日籌 代辦費需過千元

除了大樓外排隊黨外，運輸署辦事處門外亦有一名疑似代辦中介到處招攬生意。當觀察到申請免試簽駕照人士取不到籌號，便即時上前告知可提供代辦服務，而其「下線」則攜文件從運輸署走出並交到她手上。記者嘗試以顧客身份向該名中介查詢，她表示申請人只需具備大陸駕照、通行證等相關證件，即可遞交申請，需自行負擔900元牌照費。而辦理代辦的服務費則有分別，取一周內的籌費用為600元；如想加急取明日籌，代辦費收過千元。

來自佛山、現於香港工作及租屋的周先生，為申請免試簽駕照，今早從觀塘出發，7點半已到場，原本打算自行排隊，但輪候人數眾多，「攞籌」機會渺茫，而中介在運輸署門口主動向他招攬生意，聲稱有即日籌號最終決定轉用中介的代辦服務，惟代辦費僅需300元。

外國回港人士呻「完全攞唔到位」

外國回港的曹女士表示，上月已成功申請免試簽駕照，今日到場領取實體證件。她指，上月取籌過程相當困難，「完全攞唔到位」，最終需尋求代辦協助排隊。

她回憶上月到場時約上午10時，事前曾在網上見到排籌情況嚴峻，但仍決定親身到現場了解情況。她首日已即場找人協助排隊，但因文件不全需第二日再來，最終找回同一名代辦人，成功取得當日籌號。

關於代辦排隊的費用，曹女士表示大約300元。對於這個價格是否合理，她認為因人而異，「有啲人覺得唔值」，自己就理解代辦人「一早過嚟排隊」好辛苦，覺得收費合理。

記者：曹露尹

攝影：何家豪

