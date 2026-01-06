免試簽駕照｜疑粵車南下需求增 內地排隊黨金鐘通宵輪候 申請者爆收費500元 陳美寶促運輸署提短期方案杜絕

粵車南下自上月起實施，內地駕駛者須持有香港駕駛執照方能申請，令運輸署「免試簽發香港駕駛執照」，即俗稱「吸牌」需求上升，金鐘牌照事務處外近日更出現通宵輪候現象。《星島頭條》記者於下午約4時半前往該處，發現有「排隊黨」於事務處外交收文件，收費達500元。此外，金鐘道排隊處有不少人以椅子、紙皮等雜物霸佔位置，「以凳代排」。有排隊人士透露，他們按公司安排，需24小時於該處排隊，直至運輸署推出網上申請系統。運輸及物流局局長陳美寶今天下午(6日)聯同常任秘書長丘卓恒與運輸署召開緊急視像會議，敦促署方進一步優化處理程序。

排隊人士中超過7成是代辦人士

內地申請者趙小姐早於去年12月中旬來港申請，她透露，當時於清晨4時半起床，並在5時前趕抵金鐘牌照事務處外排隊，以爭取限量籌號。她指出，現場「排隊黨」問題嚴重，估計排隊人士中超過7成是代辦人士，坦言正常申請者若不提早到場排隊，根本無法取得籌號。

學生收兩、三百元 若穿著西裝可能要差不多500元

趙小姐憑藉事先在小紅書等平台蒐集的攻略，喬裝成學生模樣探聽行情，發現「排隊黨」收費因申請人衣著而異，「學生的話就兩三百塊，若穿著西裝革履的話，可能就是差不多五百塊左右」。

從廣東前來的蘇先生昨午4時許到瑒，當時所有輪候號碼已派完，職員著他今日再來。他續指，昨日在現場觀察到不少人正在排隊，其後接觸到「排隊黨」，對方聲稱可代為辦理，於是決定委託對方代辦，獲承諾今日內完成手續，蘇先生今日中午提交所需文件原件，由對方代為辦理。

現場所見，不少人以椅子、雜物霸佔位置。不願出鏡的「排隊黨」陳小姐透露，這種「以凳代排」的方式為「排隊黨」之間的潛規則，但卻引發大量爭執，尤其在早上8、9時人潮高峰時段，「大家為咗前後調換，或者有人想打尖，經常鬧交」。

陳小姐估計，現場約有6成輪候者為從內地而來的「排隊黨」，其餘4成則為本地代排人士。她指出，「排隊黨」基本上已壟斷每日約140個辦理名額，「好少（內地駕駛者）自己嚟申請，根本攞唔到位」。她續指，不少申請者會透過如小紅書等內地社交平台預約代排服務，再由內地「中介」統籌收費及分派排隊任務。當問及相關收入時，陳小姐並未透露個人所得，但提及組織代排的「中介1」每月收入可達60萬至70萬。

中介公司安排人員24小時排隊

另一不願出鏡及透露姓名的排隊人士表示，他們根據公司安排，需24小時在該處排隊，「衣食住行都需要在附近處理」，直至網上申請系統推出。

金鐘牌照事務處現時每日共派發140個即日籌，上下午分別設有80個及60個，申請者每次最多可辦理5份文件。

陳美寶要求運輸署盡快提出短期改善方案

運輸及物流局於社交平台發文，指一直密切關注運輸署牌照事務處的運作情況，運輸及物流局局長陳美寶強調署方應善用科技，提升效率，做好配套，便利需使用服務的人士。

「免試簽發」適用於在逾30個合資格國家和地方，持有當地正式駕駛執照的申請人，可申請免試簽發香港正式駕駛執照。這項服務需求一直上升，過去五年的簽發數目由2021年的二萬七千多宗增加至去年的八萬四千多宗 。運輸署於去年8月推出一系列措施優化相關申請程序 ，處理日益增加的需求。陳美寶今天下午(6日)聯同常任秘書長丘卓恒與運輸署召開緊急視像會議，敦促署方進一步優化處理程序。

陳美寶要求運輸署盡快提出短期改善方案，處理因「免試簽發」申請而出現的排隊現象，以杜絕有人濫用派籌安排的不理想情況。另外，她亦敦促署方繼續提升網上預約系統，在3月前推出優化的網上預約免試簽發櫃位服務，讓預約可以全面在網上進行，申請人同時可以上載證明文件核實資格，相關櫃位服務亦會在全港四間牌照事務處適用。

記者：郭文卓