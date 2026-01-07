香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大

近日本港天氣嚴寒，天文台今日（7日）先後發出寒冷天氣警告及霜凍警告。網上更流傳一張歐洲中期預報中心（ECMWF）的氣象預報截圖，聲稱本港氣溫或於一月中旬急降至攝氏1度，甚至引起「香港落雪？」的討論。

香港過去曾出現4次落雪 地點位於哥連臣角及大帽山

不過，根據天文台「地球天氣」當中的歐洲中期預報中心超級電腦模型，預測香港下周二（1月12日）的最低氣溫「極其量」也有約10度（即截圖中粉藍色位置），而要落雪，則起碼要位於圖片深藍、甚至紫色位置，才有機會去到「零下」溫度。

香港過去曾出現4次落雪。

天文台科學主任回覆本網查詢時亦表示，本港本月中落雪的機會不大，明日天氣預測最低氣溫達11度，而按照天文台溫度慨率預報圖，可見直至本月21日，本港整體氣溫有回升趨勢，最低氣溫約在10度左右。

不過，他指香港自1948年以來，有4次輕微落雪的紀錄，當中包括1967年發生兩次，1971及1975年分別發生一次，地點位於哥連臣角及大帽山山頂。

而根據天文台九天天氣預報，下周二最低15度，最高更達19度，故「落雪」的機會相當微。

天文台「地球天氣」當中的歐洲中期預報中心超級電腦模型。

天文台「地球天氣」當中的歐中AIFS模型。