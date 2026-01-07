西環148年歷史香莊2月結業 第四代傳人：唔偷工減料致賺唔到錢 冀太公原諒

新年伊始，再有老字號結業。位於西環石塘咀的老字號「陳聯馨香莊」宣布，將於2月5日光榮結業，如清完貨則會提前「拉閘」。這間自1877年創立的香舖，最終不敵時代變遷與市場轉型，為其148年的歷史畫上句號。「陳聯馨香莊」第四代傳人陳伯伯已年屆80，談起即將結業的家傳香莊，語氣中滿是惋惜，「太公創咗業出嚟咁耐，我哋守業守咗咁耐，由我將佢結束咗，梗係可惜啦，希望太公原諒我啦」。

香莊傳人：個時勢唔容許我哋生存落去

問及結業原因，陳伯伯表示，家族生意一直恪守「童叟無欺」的宗旨，材料務求十足，不偷工減料，「就因為唔能夠偷工減料，所以賺唔到錢」。他無奈解釋，若將售價提高，認識傳統好香的舊顧客已越來越少，而不認識的新客人則會覺得價格太貴，難以接受，形容「個時勢唔容許我哋生存落去」，自己亦年事已高，是時候退休。

陳伯伯對社會將「香」視為迷信品深感不解，他認為「香」是供奉用的製成品，是表達對尊敬對象的禮敬，無論是祭祖或宗教場合，都是一種文化與心意的體現。「香」亦有多種用途，如香薰、辟味等，氣味怡人且對身體無礙，惟仍有部分人覺得燒香煙霧有毒。他感嘆，現時越來越少人燒香，現代人生活繁忙，「兩餐都唔掂，地方又細咗」，減少點香習慣，而年輕一代對此傳統文化的認識與接受程度減弱，加上普遍誤解「香」的意義，均導致市場萎縮。

客人花費逾千元支持

陳伯伯提到，太公認為樹大招風，專注做好自己就好，因此店舖作風低調，從不宣傳，導致認識並欣賞其產品的客源逐漸萎縮。他自問「對得住太公」，已盡力守住這份家業。經營多年，最令陳伯伯高興的，是遇到懂得欣賞其產品的顧客，惟曾被人冒充招牌，令顧客以為自家產品越做越差，損失生意。他坦言，這亦是經營失敗的原因之一，曾嘗試「打假」，但效果不彰。

這間香莊對陳伯伯意義重大，「太公養大我哋，我哋養大仔女」。對於結業之後的生活，他亦看得通透，打算先休息一段時間，計劃享受生活，去游水或打麻雀，「做咗60幾年都要唞下啦」。

客人楊太太經製香師傅推薦，得知該店擁有逾百年歷史，便在結業之際特意前來選購。楊太太昨日已首次到訪，回家試用後發現香品「啱用、味道好好」，且價格相宜，亦清楚香舖即將結業，故今日決定再次前來購置十幾包香品，花費逾千元，「真係想嚟支持佢哋㗎」。她特別稱讚店舖老闆一家待人親切熱情，樂於與顧客交流。

香莊東主嘆家族生意經營困難

陳伯伯兒子、香莊第四代東主陳先生表示，公司主要做出口生意，但近年外國訂單明顯減少，導致營運出現壓力。市場競爭亦愈趨激烈，不僅香港本地，內地、馬來西亞、台灣等地都有同行，各有不同經營模式，令競爭變得更加困難。

他指，隨時代發展，家族生意經營越見困難，經歷過高低起跌，如今來到「比較落嘅時候」。被問到會如何處理店內牌匾、招紙等具歷史意義的物品，他稱會交給好心人放出展示，讓這些舊物得以保存。

父子二人亦向記者展示2019年美國客戶發來的「讚美郵件」。客人在郵件中表示，在Google評價中，給予店舖五星滿分，盛讚陳伯伯一家友好熱情，更指店內香品「物超所值」，對所購香品全數滿意，希望下次訪港再度光顧。

記者、攝影：曹露尹