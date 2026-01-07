宏福苑大火︱頌雅路西地段成重置熱門選項 區議員：居民需清晰資訊 判斷各方案利弊

大埔區議會昨日（1月6日）召開今年首次會議，亦是宏福苑大火後首次開會。民政事務總署提出在18區區議會轄下設立「大廈管理工作小組」。大埔區議會「大廈管理工作小組」主席羅曉楓表示，小組最快將於明日開會，並考慮邀請業主立案法團代表出席，交流並了解他們在大廈大型維修時遇到的問題。

羅曉楓今早（1月7日）在電台節目表示，「大廈管理工作小組」會議將邀請區內人士參與，除交流大廈管理經驗，亦會關注優化滲水處理、提升防火意識等社區問題。他期望小組成立後，能更針對性地處理社區常見問題。

冀小組能更針對性地處理社區常見問題

目前許多負責大廈大型維修的業主立案法團成員年事較高，且對大型維修經驗不足，因此考慮邀請他們出席小組會議交流，了解其面對的困難。法團成員或對權責問題不夠清晰，若能加入政府部門和市建局的參與，將有助法團更安心推動工程。此外，小組將多方收集居民意見，協助政府修訂《建築物管理條例》。

羅曉楓：政府須提供各方案利弊 協助居民判斷

羅曉楓又表示，昨日的區議會會議主要是將收集到的居民意見向政府反映，很多居民最關注是政府就宏福苑居民的中長遠的居住善後方案，何處是安身之所。他提到，坊間及社會各界已向政府提供不少意見，期望政府團隊綜合評估並落實後，能在農曆新年前後公布較明確的消息，讓居民安心。他特別提到，現時居民最為無助的，是對中長期重建方向欠缺方向，坊間提到的建議也很多，但居民欠缺足夠資訊判斷利弊。他認為政府應盡快提供時間表和選項，向居民清晰講述不同選項的利弊，例如原址重建會否需時很長等，再透過「一戶一社工」收集居民意見，從而得出共識。

關於安置問題，羅曉楓稱會上議員提出多項建議，包括大埔區內頌雅路西地段。該地段屬已啟動的公營房屋工程熟地，發展已有時間表，相信政府可考慮將其作為協助居民盡快上樓的重置選項之一。例如透過簡易的土地改劃，將該地轉為居屋，或透過業權交換等方式協助居民重置，具體安排仍待政府進一步公布。有關頌雅路西公屋熟地選項，羅曉楓指若計算由大埔墟港鐵站前往的距離，是會比宏福苑遠一些，但相信若順利入伙，該處交通配套會陸續改善。而該處本身鄰近富蝶邨、富亨邨，本身社區配套已有基礎。

資料顯示，頌雅路西預計興建房委會公屋或綠置居，2029/30年度完工，原先估計可提供約1300個單位。然而宏福苑8座涉及近2000戶，羅曉楓指安置方案眾多，包括政府回購業權、協助居民於私人市場重新購置房屋，或讓年長居民選擇公屋等，頌雅路西方案只是其中一項建議，亦是目前可見容納量較大、能讓居民原區重置且進度較快的選項。

方國珊建議安排技術官員列席小組會議

立法會議員兼西貢區議員方國珊在同一節目表示，她必定會加入「大廈管理工作小組」。她指，民政及青年事務局、民政事務總署一直關注過去多年不時出現的虛假授權書及涉嫌圍標事件，期望小組能聚焦收集不同屋苑的管理意見，並建議安排技術官員列席，為年長且缺乏專業知識的法團及業委會成員提供意見與支援，可做到如「大廈醫生」的作用，為屋苑提供恆常維護建議。

方國珊亦建議引入第三方核實授權書機制，以杜絕虛假授權，確保業主身份真實，避免影響投票結果的公正性。

立法會議員、東區區議員植潔鈴歡迎在區議會架構內成立工作小組，可以聚焦討論大廈管理議題，可以更有效跟進及探討相關議題。她指東區較多舊樓，大維修工程亦多，不少法團成員都屬義務在公餘、私人的時間去為大廈服務，未必有相關專業知識，監管施工標準或安全措施的能力亦有限，政府可以透過民政署或區議會，發放多些大廈管理資訊，協助他們在大廈管理方面做得好一點。她期望政府設立統一監管標準，或規定政府機構監督工程。

相關新聞：

專業介入冀有效管理 宏福苑多元重置供災民選擇

宏福苑大火｜麥美娟：政府歡迎土審處裁決 標誌屋苑管理將由專業團隊接手

宏福苑大火｜法庭頒令解散宏福苑管委會 改由華懋旗下「合安」無限期接管 民青局：解散法團唯一目的是維護業主權益

宏福苑大火｜18區區議會設「大廈管理小組」 蒐意見助修例 邀法團和管理公司分享

