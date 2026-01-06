宏福苑大火｜18區區議會設「大廈管理小組」 蒐意見助修例 邀法團和管理公司分享

大埔宏福苑發生五級火逾一個月，民政事務總署提出在18區區議會轄下設立「大廈管理工作小組」，有消息指各小組今後要與政府部門為法團提供支援及意見，並蒐集意見協助政府修訂《建築物管理條例》。大埔區議會今日（6日）開會，獲任命為大埔區「大廈管理工作小組」主席的經民聯大埔區議員羅曉楓表示，考慮邀請區內法團和管理公司，分享管理時面對的問題或挑戰。

羅曉楓表示，小組職權包括邀請區內人士了解、分享、交流大廈管理的經驗，因此今日會議上亦提出建議， 考慮邀請區內法團和管理公司分享管理時面對的問題或挑戰。他指大維修、工程管理上，有許多專業範疇需要政府協助，包括宏福苑火災衍生出的問題。

羅曉楓：法團成員多是退休人士 未必有相關法例知識

至於修訂《建築物管理條例》方面，羅曉楓指，當局在去年曾修訂條例，包括列明大維修工程門檻等，惟留意到擔任立案法團成員的大多是退休人士，未必有相關法例知識，因此相信修訂《建築物管理條例》是有必要性。他強調「大廈管理工作小組」其中一個職責是擔任政府和居民的溝通橋樑，為當局收集居民意見，如何優化條例，令其更貼地。

羅曉楓又指，今日開會討論了宏福苑善後安排，最重要是給予居民選擇權，無論是原址重建、在頌雅路的熟地，甚至在大埔廣福公園為居民重建居所，都應讓他們可根據自己的情況和意願，選擇最適合自己的安置方案。

植潔鈴：提出成立工作小組「醞釀已久」

有意參加「大廈管理工作小組」的民建聯立法會議員、東區區議員植潔鈴表示，區議員在社區中與業主立案法團、業委會等持份者有深厚聯繫，過往都作為橋樑向當局反映意見，認為在區議會層面成立工作小組，顯示政府對議題的關注，並使意見收集和處理更具聚焦及專業化，更好掌握社區脈搏 。她認為政府對大廈管理的關注，並非僅僅源於近期的大埔火災，指政府近一兩年已透過為區議員舉辦講座和培訓等方式，相信當局提出成立工作小組「醞釀已久」。

大埔區議員李文傑今早在電台節目表示，工作小組以諮詢性質為主，如涉及大維修事宜，會交由區議會自身的相關小組委員會討論。他提到，一般而言過往大廈法團在運作時，「未必個個有時間招呼我哋（區議員）」，尤其許多業主本身年紀偏大，未必知道可向區議員求助。