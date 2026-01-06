宏福苑大火︱大埔區議會討論善後 會前有默哀環節 黃碧嬌哽咽發言：幾時俾返間屋居民？

大埔區議會今早（1月6日）舉行今年首次會議，包括就妥善跟進宏福苑火災的善後及支援工作安排作討論。民政專員陳巧敏宣布，在會議開始前，與全體區議員及在場人士，為宏福苑死難者默哀一分鐘。

宏福苑大火︱區議會將設「大廈管理工作小組」

現場所見，絕大部分大埔區議員均身穿黑色或深色的素色衣服，以示尊重。現場的旁聽席亦坐無虛席，約30名公眾人士到場旁聽。根據是日議程，民政事務總署提出在18區區議會轄下設立「大廈管理工作小組」。大埔區議員李文傑今早會議前於商台節目表示，工作小組以諮詢性質為主，如果是涉及大維修事宜，會交由區議會自身的相關小組委員會討論。他提到，一般而言過往大廈法團在運作時，「未必個個有時間招呼我哋（區議員）」，尤其許多業主本身年紀偏大，未必知道什麼事可向區議員求助。

宏福苑大火︱黃碧嬌：火災當晚「通宵無走到」 收居民求助「幾時俾返間屋佢哋？」

在宏福苑大火中，曾捲入輿論爭議的大埔南直選區議員黃碧嬌，亦準時到場入席。黃碧嬌表示，對火災波及的數千居民表示深切慰問，亦向死難者表達哀悼。她指收到居民向其表達「幾時俾返間屋佢哋？」希望盡快就居所作妥善安排。她又指自己火災當晚「通宵無走到」，見到善心人士派飯直至翌日早上。

黃碧嬌促請政府當局盡快提出清晰安置方案的時間表，讓居民及早重返家園，認為位置不能距離太遠，令災民能「根在大埔」，相信大埔區仍有土地，使他們可有尊嚴地在大埔繼續生活。黃碧嬌在發言後，一度哽咽落淚，摘下眼鏡抹眼淚。

區議員關注公共巴士線何時復常、中長期安置

民建聯梅少峰發言時指，火災後廣福巴士站及相關交通仍未完全復常，71K巴士路線改道，影響廣福邨600多名居民，尤其長者出行、覆診、買菜等不便。他希望運輸署等盡快調查現場安全，恢復公共交通正常運作。他又希望可盡快在社工陪同下，讓未受大火波及的宏志閣居民上樓取回個人貴重物品。

多名區議員促請當局盡快交代中長期安置安排的時間表。經民聯羅曉楓認為應盡量原區、原址安置，令居民安心，建議可利用經民聯一直倡議的區內1.8公頃土地作為安置選項，指該地段屬已啟動的公營房屋工程熟地。另一經民聯議員陳灶良補充，指該區內該1.8公頃土地，因為無需再覓地打樁、地基工程，大大提高重建效率。

有議員則關注財政問題，表示重建涉及龐大開支，是居民主要憂慮之一，建議政府就重建資金作出更清晰承諾，填補資金缺口，讓居民安心規劃未來。

記者：陳俊豪