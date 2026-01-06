每日雜誌｜匹克球熱捲全港 私營場地井噴式增長 運動社交化吸引家庭與中產 業界憂工廈場地隱患

去年匹克球(Pickleball)熱爆全港，參與人數激增下，私營球場由去年數間倍增至現時約20間。體育界指出，匹克球屬社交運動，既適合家庭同樂，亦被中產階層視作消閒娛樂，預期今年私營球場數量將翻倍。惟業界亦指，百花齊放背後出現場地質素欠佳及教練水平參差等亂象，更有場地設於工廈，恐成安全隱患；預料今年下半年行業將進行整合期，汰弱留強。本地愛好者亦組成球會及參加聯賽，均指匹克球運動強度適中又易掌握，有潛質發展為全民運動，再朝精英化邁進。

過去1年，本港私營匹克球場地由3間暴增至20間。

匹克球是結合網球、羽毛球及乒乓球的運動。 受訪者提供

匹克球在本港屬於新興運動，但早於1960年代已在美國出現。近年隨網球名宿阿加斯（Andre Agassi）參戰，以及NBA球星勒邦占士（LeBron James）投資職業球隊，漸漸捲起熱潮。現時中國、日本、馬來西亞及台灣等地亦大受歡迎。香港新興運動協會會長黎廣業指，匹克球於2018年引入本港，因玩法簡單，球速可快可慢，最初主要向長者推廣。

地產界：有助消化大型吉舖

黎續稱，匹克球在港興起是近1年多的事，因應易上手的特性，適合不同年齡層及技術水平人士，參加者越來越多，其「爆紅」反映在私營場地的急速增加。私營匹克球場有不同營運方式，有的採會員制，會員一次付費後，可享訂場優先權，這類場地開設於大型商場及商廈，因設施完備，時租由400元起跳。

匹克球拍售價由300至2000多元，豐儉由人。

運動公關邱益忠指，私營匹克球場地由去年3月的3間，暴增至現時20間，錄得幾倍增長，估計今年私營匹克球場數量將增加1倍。他稱，本港匹克球熱潮與名人及明星打球效應，及當局大力推廣有關，不少市民視為親子活動，「幾歲大的孫兒亦可與祖父母同場競技。」

香港匹克球推廣聯盟創辦人Hins亦稱，據知未來2個月，至少再有3間私營場地投入市場，反映匹克球熱潮仍處於爆發期。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，匹克球私營場地的興起，有助消化市面大型空置舖位。他稱，地產商為提高商場人流，亦引入匹克球活動作推廣。他稱，中產人士假日會約友人打匹克球聯誼，個別較具規模的私營場地附設餐飲區，「不少人打球前後飲杯啤酒或吃飯聚會，視打球為社交活動。」他預期，未來2至3年仍處於增長爆發期，有更多場地開業。

香港前女子網球代表陳詠悠，曾於2023年舉辦本港首個大型國際匹克球賽事，現時亦營辦匹克球訓練學院，於黃竹坑商廈及數碼港商場提供球場租借服務及訓練班。她認同匹克球屬社交運動，如有金融公司租用場地辦匹克球體驗活動及團隊建設活動，亦有中產人士租場開派對、生日會等不同活動。她亦看好匹克球的未來發展，考慮再作擴張。

香港前女子網球代表陳詠悠，現時營辦匹克球訓練學院。 受訪者提供

香港新興運動協會現於啟德體育園及啟業邨營辦兩個場地，黎廣業指，現時正籌辦在各區增辦新場地。

愛好者自組球會參加聯賽

另一匹克球場地的共同創辦人Mercia亦指，現時私營場地主要集中市區，料新界成為未來發展重心。她亦指，匹克球場靠租金賺取收入，要增加收入須靠開分店，預期未來新品牌入場不多，反而是現有品牌要提升服務，才能靠口碑搶佔市場。

本港不少匹克球愛好者亦自組球會，Ken是球會GC Union的創辦人。他指，過去2年，本地匹克球會由8個激增至30個以上，「約有5至6個大球會，號稱會員3000多人，小球會則2至3人組成，幾乎每日都有新的小球會誕生。」他的球會有100名會員，活躍會員40多人，每星期約戰2至3日，每次3小時或以上。

GC Union創辦人Ken（前排中白衣者）希望當局增加公營球場供應量。 受訪者提供

退休人士Jenny去年迷上匹克球，直言場地供不應求，有球友更趁北上消費，到內地打球。她指，另有球友發現公共屋邨露天羽毛球場的規格與匹克球場脗合，故不少球友會以「走鬼式」穿梭各屋邨打球。此外，她提到，部分球友若預約到免費場地或租到私營場地，會在社交平台及運動相關的應用程式發文，邀約其他球友到場，分擔場租。

證書門檻低教練水平參差

Hins樂見匹克球蓬勃發展，但他引述業內人士指，行業存在兩大亂象，包括個別私營場地質素欠佳，甚至有人涉嫌違反地契，於工廠大廈開設私營場地，擔心出現安全隱患；另外市面的匹克球訓練課程及教練質素亦參差不齊。他呼籲業界自律，避免影響公眾信心，亦預期今年下半年行業將出現整合期，汰弱留強。

黎廣業亦指，現時教練證書獲取門檻較低，提醒市民以教練有否參賽及參考比賽成績，作為選擇標準。

香港新興運動協會會長黎廣業指，匹克球於2018年引入香港。 受訪者提供

匹克球被視為網球衍生的運動，現時由香港網球總會負責本地推廣工作。香港網球總會會長鄭明哲指，留意到近年本港匹克球大受歡迎，已將其列為重點發展項目，將借鏡推廣網球的方法，籌辦社區聯賽、元老賽及女子賽等，先做好普及化，當未來匹克球被列為國際賽事項目，可再邁向精英化發展。

近年中國及美國大力發展匹克球職業聯賽，市場研究公司亦預計，由2025年到2034年，全球匹克球市場規模由31億美元（約241億港元）增至89億美元（約699億港元）。

本港發展處於起步階段，香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻指，目前私營匹克球場發展正值高峰，商界因回本期短而積極投入，但建議在場租外，開拓教練收費、球拍和餐飲等副線收入，才能長遠發展。

公營球場「一籤難求」 愛好者盼增供應助普及

資深匹克球愛好者Ken主要租用社區中心或康文署場地，但因需求殷切，被抽中機率較低。上星期元旦日，他幸運抽中場地，與球友激戰3小時過足球癮，惟兩日後的星期六卻未能中籤。他指出，雖然球拍等裝備豐儉由人，但「一場難求」最為惱人，盼當局增加供應。

Ken指出，有球友會在公共屋邨物色免費的露天羽毛球場「打波」，但曾遭保安員驅趕，「近月較多人認識匹克球，保安員才較通融。」此外，不論租用哪種場地，事前準備及事後清理亦花工夫，他說，由於大部分場地非專用，需自備球網，並購買膠紙在地上標示界線，賽後需即時撕走；部分屋邨球場晚上燈光不足，環境未如理想。

民政事務總署開放轄下社區中心，供市民租用打匹克球。 網上圖片

借用屋邨羽毛球場環境未如理想

現時，民政事務總署開放個別社區中心的禮堂及多用途球場，供公眾租用打匹克球，加上公眾需求大，亦有團體租用辦訓練班，場地競爭大。他指，間中會租用私營球場，但因費用不菲，非長遠之計。他認為，現時本港推廣匹克球力度充足，若能增加公營免費球場，能更有效推動運動普及，發展成為全民運動。

香港匹克球推廣聯盟創辦人Hins建議，當局釋放公共屋邨的閒置露天羽毛球場，供公眾租用，可望短時間解決場地供應。

前網球「一姐」創辦訓練學校 球手覓得新賽道

匹克球結合網球、羽毛球和乒乓球元素，近年為現役及退役網球好手帶來新出路。前港隊網球「一姐」創辦匹克球訓練學校；另有網球好手轉戰匹克球，贏得大賽冠軍。此外，去年3名本港球手亦獲內地球會邀請加盟，成為本港首批匹克球職業運動員。

去年10月，陳詠悠與隊友代表香港出戰世界匹克球盃，奪得銀牌。 受訪者提供

陳詠悠是前港隊網球「一姐」，於2019年首次在美國接觸匹克球，她指，自己有網球技術基礎，極易掌握該運動。她發現匹克球場地較小，適合在香港發展，其後到本港學校推廣，去年與友人創辦訓練學校並擔任總教練。近年她多次參加本地及海外賽事，是港隊匹克球的「一姐」。

去年8月，王康傑於啟德體育園，奪得亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽男單冠軍。

轉換賽道的還有本港男子網球好手王康傑，近年他轉向匹克球發展，目標躋身亞洲第一及世界前列，經常自費到中國及美國參賽。去年8月，他於啟德體育園勇奪亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽的男單冠軍，晉身香港匹克球「一哥」。

內地匹克球發展蓬勃，去年巡迴賽覆蓋全國20個省市。

內地去年300場巡迴賽發展蓬勃

近年內地匹克球發展蓬勃，去年巡迴賽增至300場，覆蓋20個省市，吸引逾1萬人次參賽。去年10月，本地網球手林浚禧、鄧諾瑤及乒乓球手樊珮朗，簽約加盟內地匹克球會，晉身職業賽。

記者：關英傑