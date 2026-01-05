每日雜誌‧人物誌｜自學苦練不言棄 劉雪汶盼為香港壘球投出未來

午後的天光道壘球場，沒有比賽的喧囂，只剩球鞋與沙地摩擦的細碎聲響。香港女子壘球代表隊投手劉雪汶（Sherman）一如往常般練習。她目光鎖定前方，握球、揮臂、投出，壘球瞬間離手，劃破空氣，隨即撞上圍網，傳來一聲清晰而有力的「嘭」。年少時，她立下成為「香港第一投手」的目標，更為此遠赴台灣受訓一年，在高強度的企業女子壘球聯賽（企聯）中磨練技術、累積比賽經驗。儘管在香港，壘球屬小眾運動，制度與資源皆有限，Sherman仍選擇留下來，「希望自己有一天變得很厲害」，並在今年名古屋亞運舞台上，展示香港壘球的實力。

劉雪汶希望，隨着港隊走上國際舞台，能讓更多人認識壘球。

港隊於杭州亞運以3比1擊敗泰國，取得香港壘球亞運史上的首勝。 受訪者提供

2023年杭州亞運，Sherman隨香港女子壘球代表隊出征。由於部分隊友離隊，她臨危受命擔任先發投手，「那是我第一次打這麼大型的比賽，又是先發，真的非常緊張。」面對實力強勁的對手，港隊於小組賽三戰皆敗，轉戰名次賽後，最終以3比1擊敗泰國，排名第七，取得香港壘球亞運史上的首場勝仗。

Sherman的壘球路始於中學。學校的體育老師曾是香港壘球代表隊成員，在校內成立了壘球隊。她說，原本想加入排球隊，學校卻未有相關選項，由於喜歡團體運動，便抱着「試一試」的心態加入了壘球隊。

埋首鍛煉 「一定會比較孤獨」

她因為身材高大被老師相中，從外野手、內野手一路被推向了投手的位置。惟香港缺乏專業的投手教練，女壘更是如此。成長階段的Sherman，大多只能靠自學摸索。她每天透過螢幕反覆觀看美國職業投手的影片，模仿他們的動作與節奏，再一遍遍自行嘗試。

回想起初學時，她笑言經常打爛學校的東西——時鐘、玻璃，甚至閉路電視，都曾成為「犧牲品」。為免破壞家中的家具，她索性拿起橙，對着牆反覆練習投球姿勢。

只是，日復一日的枯燥訓練，對仍處於貪玩年紀的她而言，顯得格外煎熬。投手訓練往往只能獨自對着球網，無法與隊友一同操練，強烈的孤獨感讓她一度萌生放棄的念頭。所幸，在老師的鼓勵與支持下，她最終選擇咬牙堅持，「投手就是所有事都要自己先走一步，一定會比較孤獨，而且要更努力才行。」

付出的努力終會開花結果。表現突出的Sherman多次入選香港青年代表隊，並隨隊出國比賽，例如到泰國清邁。看到不同國家的球員，已讓當時的她覺得「很開心」，真正渴望變得更強，則是在台灣集訓之後。

窺探高水平比賽 更想變強

那次暑訓，她有幸一睹台灣企業聯賽的水平，讓她清楚意識到自身差距，「他們的水平都很高，我第一次有大開眼界的感覺。」她形容，那時心中埋下了「想變強」的種子。而杭州亞運的經歷，則讓她意識到香港壘球與亞洲強隊之間，仍有一段距離。

劉雪汶前年遠赴台灣受訓，在高強度的企聯中磨練技術、累積比賽經驗。 受訪者提供

為了在名古屋亞運前提升實力，Sherman再次把目光投向台灣。2024年，她自費赴當地暨南大學攻讀碩士課程，並展開為期一年的校隊訓練與比賽生活，「真正到台灣後才發現，原來我打球的過程中，錯過了很多重要的基本功。」

相比美國投手追求力量與速度，台灣更着重準度與變化。無論投球技術、體能負荷，還是比賽節奏，她都感受到明顯差距，「前3個月很難熬，所有東西都不同，文化、實力差距都讓我覺得跟不上，很無助。」

訓練強度亦遠超以往，「第一次和隊友去健身有被嚇到，她們舉的重量，我完全舉不起來。」她惟有不斷加練、主動請教隊友。為了爭取更多實戰經驗，她幾乎每逢周末都參與企業聯賽，效力於「新世紀黃蜂」，也是香港首位登上企聯舞台的球員。談起初登企聯，她笑言當時超級緊張，「給自己很大壓力，但隊友跟我說：我們會在你身後，你不用怕，我幫你接球，你大膽去比賽。」

劉雪汶表示，作為投手責任重大，難免感到壓力。

「不要限制想像力」 決不言棄

經過在台灣一年的磨練與沉澱，Sherman逐漸成為隊友信賴的投手。她形容，相較上屆初登亞運舞台時的青澀，如今有信心迎接今屆亞運，「性格不再急躁，遇事能冷靜分析，想清楚下一步要做甚麼，結果就會好很多。」

展望今年名古屋亞運，她說對隊伍充滿信心，隊友在技術與心理上都有明顯進步和成長，希望能在賽場上擊敗新加坡及韓國，爭取更具競爭力的名次。不過，她亦坦言，作為投手責任重大，但會將這份壓力視為動力，帶領球隊打得更好，「很多人都說投手佔一場比賽輸贏的70%，只要投手發揮得好，基本上會打得舒服一點，野手進攻時會更放心。」

她亦鼓勵年輕球員，「不要限制自己的想像力，只要不放棄，總有一天會實現」，以及珍惜外出比賽的機會，努力訓練，令球隊的實力更平穩。

在賽場上，Sherman從不輕言放棄，「做投手要有『死都不放棄』的心，後面的隊友才會信任你。」她希望，隨着港隊走上國際舞台，能讓更多市民認識壘球這項運動。

談到年少時許下的「香港第一投手」夢是否已實現，Sherman微微笑道：「覺得實現了，但我還有很多進步空間，期望自己未來可以更好，坐穩這個位置。」她亦表示，名古屋亞運並非終點，未來希望站上奧運資格賽的舞台，繼續為香港壘球爭取被看見的機會。

即使前路艱辛，她仍憧憬未來能挑戰國外的巡迴賽（Travel Ball）。她說，希望有一天能變得很厲害，「想在退役之前，做到一些前人未竟之事。」也許，是第一個投出球速100公里的女投手；也許，是第一個去外國打企業隊的人，讓更多人知道，香港也有優秀的壘球選手。她堅定地說：「這可能就是我一直不放棄的原因，因為我還沒完成自己想做的事。」

劉雪汶盼與球隊站上奧運資格賽的舞台。

劉雪汶希望未來繼續提升實力，挑戰國外的巡迴賽（Travel Ball）。

逐夢之路殊不易 支援有限「貼錢打波」

追逐壘球夢的路，從來不容易。Sherman說，家人雖然不阻止她打球，但擔憂從未停止，「在香港做運動員很現實，不會賺到錢，家人就會很擔心，我比其他人遲找全職，可能比起同齡人賺少了幾年的錢。」

Sherman無奈表示，爸爸曾多次為她日後的出路與她發生爭吵。所幸，在媽媽與姑媽的全力支持下，Sherman選擇聽從內心的聲音，勇敢追夢，不留遺憾。她強調，比賽經驗與個人成就，錯過就不再有，「錢可以之後再賺，但打球老了就做不到。」

劉雪汶期盼未來能有更多贊助與社會支持，以減輕球員的壓力。

不過，她坦言相比其他運動，壘球資源較少，球會能提供的支援有限，球員常面臨「貼錢打波」的情況。Sherman曾為了提升球技，動用六位數積蓄自費赴台進修球技。她指出，除了代表隊正式比賽外，所有進修與受傷後的醫療開支多由球員承擔，期盼未來能有更多贊助與社會支持，以減輕球員的壓力。

雖然壘球在香港未受大眾關注，但Sherman並未感到沮喪，「因為我們都是為了自己的目標去打，當然如果有多些人認識我們，我們會更高興。」

記者：潘明卉