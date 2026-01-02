Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公院收費改革｜藥物發放「最多4星期」惹誤解 田北辰憂醫護耗時解釋 影響醫患互信

社會
更新時間：19:33 2026-01-02 HKT
發佈時間：19:33 2026-01-02 HKT

公立醫院急症室元旦( 1月1日 )起實施新收費，緊急或以下的病人收費增至400元。專科門診方面，首次及覆診收費250元，藥物每項收20元，最多4星期份量。實政圓桌召集人田北辰今日( 2日 ) 指出，醫院管理局就專科及普通科門診藥物收費的表述長期引起公眾誤解，雖經修訂，但擔憂實施新收費後，前線醫生需耗費大量時間向病人解釋，加重醫療溝通負擔。

田北辰回顧指，去年上半年醫管局到立法會解釋調整收費時，他與政府及醫管局方面均已明確指出，除了收費調整本身，輿論及網上民意最為反感的，是普通科門診「藥物每項5元，最多4星期」及專科門診「藥物每項20元，最多4星期」的表述。他認為該種寫法容易讓公眾普遍誤解為「開藥上限僅為4星期」。儘管局方多次澄清「4星期」僅為計算費用的單位，並非用藥時長上限，爭議仍未平息。

實政圓桌召集人田北辰。資料圖片
實政圓桌召集人田北辰。資料圖片

田北辰表示，獲悉醫管局在最新文件中已將相關表述修訂為「每種處方藥物以4星期為收費單位」，這是一個積極的改進。惟他憂慮由於舊有印象根深蒂固，仍有許多市民未能清楚理解，在新收費制度實施首日，誤解可能持續，導致前線醫護人員需要反覆向病人解釋，不僅增加工作壓力，也可能影響醫患互信。

