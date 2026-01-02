香港仔避風塘兩船相撞 漁船船長墮海身亡 運油船船長認危害他人海上安全罪囚14個月

53歲內地運油船船長前年11月清晨，駕船途經香港仔避風塘時，沒有及時鳴響警鈴及亮燈，終撞上載著7人的漁船，導致漁船船長死亡。運油船船長今早在西九龍裁判法院（暫區域法院）承認危害他人在海上的安全罪，求情指來自航海世家，一直保持嚴謹駕駛態度。暫委法官徐綺薇判刑時指，被告的反應明顯過遲，屬持續及累積的疏忽，被告在高風險環境下缺乏謹慎判斷，導致嚴重後果，判被告入獄14個月。

求情指肇事漁船未開AIS系統

被告林寿文，案發時為運油船船長，承認危害他人在海上的安全罪。控罪指林於2024年11月17日香港，在無合理辯解的情況下，危害或致使危害其他人（即在漁船上的布容帶、黎根、苏变有、曾庆杉、刘学志、林元赏及洪宝平）的安全。

徐官引述被告背景，指他來自航海世家，以捕魚維生，考獲內地船長資格後，自2023年在涉案船隻工作，案發前剛獲續牌。被告曾駕駛多種中小型船隻，航海經驗豐富，沒有發生過船隻碰撞事故，沒有刑事定罪紀錄及被吊銷牌照。被告與妻子在內地居住，育有3名兒子是家庭的經濟支柱，案發後還押致家庭陷入經濟困境，現時家庭倚賴兩名兒子的收入、過往的積蓄及與朋友借貸維生。

獲救船員被送院治理。資料圖片

辯方求情提及，案發時被告駕駛運油船兩側均有船隻，漁船沒有開啟自動識別系統（AIS），未能顯示漁船的航速及動態，被告對現場情況產生誤解，太遲作出反應，終造成悲劇。被告在兩船進行碰撞後，已即時停船及響鈴，立刻報案及協助搜救漁船的船員，及後亦積極配合警方調查。被告明白其判斷錯誤令事主失去寶貴生命，其角色責無旁貸，向事主家屬表達悔意，望他們早日走出陰霾，欲透過認罪撫平他們傷痛。

被告任職船務公司負責人撰寫求情信，指被告任職期間秉持嚴謹、負責任的職業態度，沒有違規操作紀錄，在公司被評為優秀船員，是公司核心骨幹。被告保障船員的安全，是名好船長。辯方續提及，被告案發後承受心理打擊，案發時的情景長期環繞心頭，被告日後不會再駕駛船隻，望遠離航海事業，其重犯機會低，由被捕還押至今已約13個月，被告的妻子及親人到庭支持被告，望法庭念被告非蓄意危險操作船隻而輕判。

官指被告無安排瞭望員值班管理失當

徐官判刑則指，被告是運油船船長，理應肩負最高責任，要確保船上的瞭望安排及避碰規則。案發時是夜間，能見度有限，被告理應確保安全航行的責任，安排適當瞭望、與其他船隻保持距離、及早停船等。惟被告沒有安排瞭望員，表示因船員均須24小時工作，故不想他們值班。徐官斥，被告此舉是對安全的忽視，管理失當，是否安排瞭望員並非可以隨意取捨的制度。被告應以安全謹慎的措施去應對，被告違反避碰規則，沒有及早讓路予漁船，應即時響鈴及開燈提醒漁船。

徐官續指，被告的反應明顯過遲，非瞬間的錯誤，是持續及累積的疏忽，其反應不足以應對風險，導致事主死亡及危害他人安全。徐官明白被告一直謹慎駕駛，安全可靠，因判斷遲疑導致本案，不涉追逐及故意危險駕駛，惟仍須強調案件嚴重性。被告身為船長，在高風險環境下缺乏謹慎判斷，導致嚴重的後果，終判處他入獄14個月。

案情指，被告在前年11月17日駕駛內地運油船運送燃油前往惠州，上午4時許進入香港境內，當時一輛漁船正駛往香港仔避風塘。半小時後，運油船船首與漁船左舷碰撞，導致漁船上的1名船長及6名船員完全沉沒。運油船船員隨後到甲板協助救援，被告則留在駕駛室內報案求助。6名船員及後獲救，惟船長仍失蹤，被告隨即被捕。

被告無響霧笛只擺動雷射筆作提醒最後撞船

同月26日，一名男子在香港海上液化天然氣接收站附近海面發現有屍體漂浮，調查後揭為漁船船長。屍體剖驗顯示，由於屍體明顯腐化，死因無法確定，惟根據環境證據顯示事主或因遇溺身亡。

被告在警誡下表示，案發前在運油船右邊看見漁船亮起紅燈，惟由於天色太暗，未能目睹漁船上是否有人。被告多次用雷射筆以左右擺動的方式照向漁船，欲提醒漁船，惟漁船沒有停下。被告認為，若漁船緩慢行駛，運油船亦可安全駛過漁船，故被告沒有停駛運油船。當兩船相距50米時，漁船對雷射筆沒有回應，也沒有停下，故被告倒駛運油船及開燈，惟兩船仍相撞，漁船在數分鐘內沉沒。被告及後才鳴響警鈴，運油船船員查看漁船情況並協助救援。

案發前被告從未鳴響霧笛，被告認為他人不會知道霧笛聲從何而來，覺得用燈示意較鳴響霧笛有效。按例須安排船員當瞭望員，但被告認為以船員的疲累狀態作安排，案發時沒有瞭望員。運油船當時並非沿標繪航道航行，被告走捷徑進入香港，被告誤以為漁船要讓運油船根據海事專家李耀光的報告，被告應以目視觀察及雷達掃瞄獲得早期警報，並盡快採取避碰行動。

案件編號：DCCC1518/2025

法庭記者：黃巧兒