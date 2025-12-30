MIRROR演唱會事故｜阿Mo除夕發近照首現笑臉 幽默告別2025年展樂觀一面　

男團 MIRROR 2022 年紅館演唱會意外至今已逾三年，重傷癱瘓的舞蹈員「阿Mo」李啟言在 2025 年除夕（31日）再度透過社交平台分享近況。照片中阿Mo合目微笑，神態輕鬆，更展現出其樂觀幽默的一面。

阿Mo在帖文中以英文寫道，自己決定在 2025 年餘下的時間「停止所有治療」，隨即補充指是因為 2025 年即將結束，笑道：「我決定了……今年我再也堅持不下去了……在2025年剩餘時間裡，我將停止所有治療…… 期待2026年的我變得更好！」

阿Mo最近一次在社交平台發布個人正面照片是在2025年7月，而且是傷後的首次，當時相片經濾鏡加工，未能看清楚其傷後的面容。

男團 MIRROR 2022 年紅館演唱會意外至今已逾三年，舞蹈員「阿Mo」李啟言不幸重傷癱瘓，治療一直在進行中。

相片中可見他面色飽滿，雖頸部鎖骨附近的造口依然清晰，但其正面微笑的模樣令網民感到欣慰。他亦在文中感謝父母為其近照配上精緻畫工。

法律程序方面，阿Mo向僱主「舞館有限公司」提出的工傷索償案近期亦有新進展。由於「舞館」此前多次缺席聆訊，法官已直接判處阿Mo勝訴。

案件於 2025 年 12 月 19 日在區域法院就評估補償金額排期審訊。法官羅麗萍在庭上直指「舞館」明顯逃避責任。目前法庭已排期於 2026 年 5 月 4 日正式開審，預計審期為一天。屆時法庭將重點研訊阿Mo的實際月入金額，而阿Mo將會以視像形式作供，其父李盛林牧師亦會出庭作證。

