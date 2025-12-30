原「樂建居」用地 東涌第122區住宅地改交房協發展 料提供1600個資助出售單位

本屆政府重啟私人參建資助房屋計劃，推出私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」）政策，惟市場反應一般，曾有柴灣住宅地流標。政府今日（12月30日）公布，東涌第122區用地，即原為「樂建居」選取作招標的其中一幅政府用地，改為交由房協發展為旗下資助出售房屋項目，初步預計可於2031年至32年度提供約1600個資助出售單位。

房屋局：交房協能更快促成資助出售房屋落成

房屋局發言人表示，政府一直根據社會需求和實際情況，務實調整不同用地的發展安排。房協是政府在房屋政策上的重要合作夥伴，在發展資助出售房屋方面有豐富經驗。經檢視最新情況，政府認為把東涌第122區用地交由房協發展，能更快促成資助出售房屋的落成。

發言人補充，將東涌第122區用地交由房協興建資助出售房屋，與政府增加資助出售單位供應、協助基層置業及鼓勵上進上流的政策目標一致，相信市民會樂見其成。政府亦會繼續推進其他有關完善房屋階梯的措施，讓市民置業安居。

政府在2023年6月公布「樂建居」政策。資料圖片

政府推出首個「樂建居」項目，位於柴灣祥民道，惟只收到一份標書，標金未達地政總署底價而流標。

政府指，2023年6月公布「樂建居」的政策框架，旨在善用市場力量，提高整體發展容量。政府目前正密切留意市場發展，檢討是否需要按市場情況適度調整「樂建居」的部分主要參數，以及未來其他「樂建居」用地的招標安排，並會適時公布。

房協正協商開展項目細節安排

房協回應指，致力配合政府的房屋政策及市民住屋需要，因時制宜為市民提供合適的房屋。就今次東涌第122區住用地交由房協發展，房協表示歡迎，並正與政府協商開展項目的細節安排。

房協規劃及興建中的發展項目逾20個，在審慎的資源管理原則下，房協會不時審視發展項目的資源分配和工作優次，確保項目承擔是力之所及，而房屋供應亦能配合社會所需。