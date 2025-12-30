貨車司機涉危駕撞傷兩途人 兩傷者供稱曾待無車始步出馬路 押明年1.28裁決

56歲貨車司機涉嫌於今年3月中駕駛一輛輕型貨車時，在東涌東薈城外撞傷兩名正過馬路的女途人，其中一人頭部受傷。司機否認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今於沙田裁判法院開審。兩名傷者均供稱，在步出馬路前曾留意無車才起步，在碰撞發生前未曾見到涉案車輛。其中一名女傷者更激動落淚，否認突然跑出馬路導致意外，「我哋都無跑過去！我都唔知架車邊度嚟！」。裁判官施祖堯押後裁決至明年1月28日，期間被告續獲保釋。

男被告張智誠，報稱貨車司機，他被控於2025年3月14日，在香港新界東涌達東路近燈柱DC1-672（東薈城停車場車輛出口外）在道路上危險駕駛一輛輕型貨車，引致楊斯斯和鄭安妮身體受嚴重傷害。

同意事實指，被告於今年3月14日下午2時06分駕駛涉案輕型貨車，並在東薈城停車場車輛出口外的案發位置撞倒2名女途人。貨車沒有損傷，楊斯斯受傷送院，住院9天；而鄭安妮則住院8天。被告於案發當日被拘捕。

被告張智誠涉嫌危險駕駛撞傷兩名女途人。汪旭峰攝

其中一名傷者楊斯斯以輪椅代步出庭。汪旭峰攝

另一名傷者鄭安妮。汪旭峰攝

傷者楊斯斯須以輪椅代步，她供稱事發至今仍有頭暈、耳鳴等情況，須定期覆診。她憶述案發當日，任職港珠澳口岸保安員的她和同事、另一名傷者鄭安妮正前往東薈城對面的巴士站，乘搭公司安排的巴士上班。楊續指，在開始橫過馬路前，她曾等待行車線上無車才起步，當時留意到左邊落客處有一輛黑色七人車，但見該車沒有前駛遂過馬路。楊形容自己當時步速正常，沒留意同行的鄭的步速，而楊從踏出馬路直至被撞倒失去意識前，沒有聽到任何由車輛發出的聲響。

楊不記得事發經過，「應該係行左幾步，跟住完全唔記得」，她再次清醒已身處瑪嘉烈醫院，獲告知自己遭車撞倒，惟對事發經過全無印象。楊於盤問時確認，過馬路的地點沒有交通燈或斑馬線，她不清楚是否正式的行人過路處，「啲人全部都咁樣過」。楊不同意當時因她和鄭突然跑出，被告才收掣不及導致意外發生。

另一名傷者鄭安妮今在他人攙扶下緩慢步入法庭，她事發時任職港珠澳口岸科文，當日與楊一同到巴士站乘公司巴士上班。鄭供稱與楊站在路邊等待馬路上無車，她望向左邊未見有車才過馬路。二人一同起步，鄭指行了幾步便聽到「哄」一聲的踩油門聲，隨即聽見楊大叫，她回頭查看時只見一輛淺色車急速衝向她。鄭不知道之後發生何事，只記得有人呼喚她，以及被人扶上救護車。

接受盤問時鄭一度落淚，她重申「我見到無車先過」，另確認不記得涉案淺色車在何處。辯方提出是因鄭和楊二人跑出馬路，被告收掣不及才導致意外，鄭激動地大聲說：「我哋都冇跑過去！我都唔知架車邊度嚟！」。鄭指因本次意外住院8天，步行須人扶助。

裁判官施祖堯裁定表證成立。被告選擇出庭自辯，他指，自1989年考得車牌後，已有約36年駕駛經驗，過往無交通定罪或刑事紀錄。被告指案發時受聘於北京城建，擔任司機負責接送職員往返機場三跑。

當日被告在下午2時許，於東薈城接載2名職員上車，駛出停車場出口斜坡，左轉往路口並停在黃線前。被告表示，他一直留意周圍情況，包括望右方、前方，以及左方，來回2至3次，當時不見有人經過及在鐵欄旁邊，直至見行車線上無車才起動車輛。惟剛起動後，他見到兩名傷者從右邊車頭「閃出」，二人似乎牽著手，被告隨即煞車，下車時已見二人倒在地上，相信發生了碰撞。

被告於盤問時確認熟悉涉案路段，知道有人會直接橫過3條行車線，認同作為司機須額外謹慎。他再次強調停在路口時，先後觀察右、前及左方數次，均不見右邊有兩人，他在碰撞前1、2秒才看到二人。被告稱兩名傷者跑出馬路，遭控方質疑，被告解釋指當他望過右邊不見二人，他望向左邊，之後發動車輛並回頭望前方時，兩人已在右邊車頭，「如果唔係跑係咩？」，他其後又稱見到傷者跑的動作。施官押後裁決至明年1月28日。

案件編號：STCC 3535/2025

法庭記者：雷璟怡

