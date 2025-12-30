男警訛稱任職健身教練呃病假欺詐罪成判囚半年  官斥：「一堆謊話」明顯有預謀、有計劃犯案

32歲時任男警涉嫌在2019年向醫生虛報任職健身教練，以騙取約4.6萬元的54日有薪病假。被告早前否認欺詐罪受審，裁判官陳慧敏今早在西九龍裁判法院直斥被告「一堆謊話」，明顯因社會運動不想上前線而犯案，裁定他罪名成立。陳官判刑時指，當時警員疲於奔命，被告的行為削弱公眾對警隊的信心，破壞警隊對被告的信任，終判處被告監禁半年，拒絕其保釋等候上訴的申請。

陳官判刑時指，被告經審訊後被定罪，毫無悔意。被告在首次求診時已向醫生訛稱任職健身教練，直到最後一次覆診時仍堅稱是健身教練，上班要負責高強度訓練，無法進行輕便工作，明顯屬有預謀、有計劃犯案。

陳官續斥，案發時是2019年，正值社會運動高峰期，當年的事件對香港市民難以忘懷，警隊成員疲於奔命，維持社會秩序。惟被告向醫生訛稱無法進行輕工，但警隊有指示列明可以遷就警員身體狀況作安排，能調派警員短期從事體力較輕的職位，繼續為警隊作出貢獻。陳官認為，被告明顯在社會運動時不想上前線，其犯案行為削弱公眾對警隊的信心，破壞警隊對被告的信任，終判處被告監禁半年，拒絕其保釋等候上訴的申請。

辯方求情指，被告在2013年加入警隊，任職超過10年，沒有刑事定罪及內部聆訊紀錄。被告在2023年11月休班時在元朗的超級市場捉拿盜竊犯，其後沒有申請加班津貼，並獲得警隊嘉許。被告被捕後感巨大壓力，更在今年5月被停職。被告與家庭主婦妻子育有兩名子女，屬家庭經濟支柱，今被定罪後前途盡毀，涉案金額僅約4萬6千元左右，獲得病假期間在家休養，並非外遊或做兼職。

辯方呈上被告親撰求情信，表示自己從小就立志任職警察，貢獻社會，熱愛警察的職業，更想投考特警，惟本案令被告夢想破碎，望法庭念被告「乜都無曬」而輕判，提議法庭先索取社會服務令報告。陳官反駁，案件在2019年發生，社會動盪不安，警員感壓力大是可以理解的。被告患小腸氣，即使被告手術後不能擔任全職高體力工作，惟仍能從醫生取得輕工紙，繼續進行文職工作，令警隊釋出人手執行前線工作，惟被告反而訛稱任職健身教練，要求更長的病假，監禁是無可避免。

陳官裁決時指，被告自辯時堅稱2019年手術後覆診時，沒有向醫生表示任職健身教練。陳官直斥其說法「站不住腳」，被告在2022年返回診所取醫療報告時，醫生在報告中寫明被告自稱健身教練，上班要負責高強度訓練，手術後仍無法被安排輕便工作，由於擔心會影響其康復情況，終批出110日病假。陳官明言，被告居然解釋「無諗咁多」，不想爭論，而沒有向醫生澄清及要求修改失實內容，其反應違反常理。若被告沒有訛稱任健身教練，不會連簡單的詢問也沒有。陳官認為，報告內容明顯是被告向醫生提及的，惟後來東窗事發，面對刑事檢控，才在庭上指沒有提及過該些內容。

陳官引述曾文謙醫生證供，被告在2022年取醫療報告時表示「因為社會運動唔想上前線」而欺騙他。陳官另引述被告與上司的對話「撞正踏浪者行動，所以告知醫生任職健身教練」，被告解釋因不知醫生政治取向，擔心遭「起底」才訛稱任職健身教練。陳官認為，若真如被告所指擔心「起底」，理應會直接告知上司，惟被告沒有向上司提及過此理由。另外，即使不少人對警隊有敵意，亦不必然代表醫生會「起底」被告，故認為被告的解釋是「牽強的狡辯」。

陳官續稱，被告過往因病獲發「輕工紙」，並非對警隊能進行輕量工作毫無認知，惟被告在覆診時已向醫生要求更長病假。被告自稱熱愛警隊工作，惟案發時要求長病假，其說法與行為明顯自相矛盾，必然因社運時期不想上前線而犯案。陳官直斥被告「一堆謊話」，蓄意欺詐54日病假，裁定他欺詐罪成。

被告譚順維，報稱警員，被控1項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10月17日，在香港藉作欺騙，即向曾文謙醫生虛假地表示身為健身教練，不可能從事輕量工作，意圖詐騙而誘使曾文謙醫生建議放病假54天，由2019年12月13日至2020年2月4日，而導致其獲得利益，或使香港警務處或香港政府蒙受不利。

案件編號：WKCC2052/2025

法庭記者：黃巧兒

