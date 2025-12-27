中醫藥發展藍圖｜優勢病種清單納23專病 中醫藥發展專員冀3至6年建全面清單

香港中醫醫院已開業半月運作暢順，並因應需求增加30%診症名額。中醫醫院行政總裁卞兆祥今（27日）在電視節目表示，目前醫院每日診治近200名病人，資助全科門診首兩個月預約全部爆滿，目前分科預約亦接近全滿，部分專科如痛症、失眠及中風復康的需求遠超預期。政府公布中醫藥發展藍圖，提出制訂本港優勢病種清單。中醫藥發展專員鍾志豪在同一節目表示，中醫醫院開業時提出的23種專病，即為首批優勢病種，未來將以基層醫療為方向，持續檢視及增加病種。他舉例指，如婦女更年期綜合症等，可探討加強中醫在基層醫療的介入，讓優勢服務清單逐步擴充，希望在3至6年內建立較全面的清單。

中醫院將加強日間住院服務

卞兆祥表示，醫院其中一個發展方向是加強分科服務，透過6個專科為病人提供更針對性治療，提升臨床效果。下一步將在此基礎上加強日間住院服務，並準備開展24小時住院服務。現時全科資助名額約120個。至於分科專病門診，醫院按中醫臨床特點及治療需要，首年提供12種專病服務，並已開始提供服務。

中醫醫健通與西醫系統互通 當局研限參與者收醫療券

此外，中醫醫院投入運作當日，中醫醫健通亦正式與西醫系統互通。鍾志豪表示，全港過萬名中醫師中，目前僅9%使用醫健通。政府正研究只容許參與醫健通的中醫師收取政府醫療券，以作誘因。他指出，2025年已有逾4,700名中醫師收取醫療券，總額超過12億港元。現時已有資助協助中醫師購買電腦，不少中醫已設立電子病歷系統，政府目標是便利他們上載病歷。

鍾志豪表示，上周公布的《中醫藥發展藍圖》提出制定「優勢病種」清單，目前中醫醫院提供的12種專病，將來可能擴展至23種。清單中的病種均為中醫療效「各有所長」、且有研究數據支持其有效性及安全性，首先要突出中醫強項，並考慮在中西醫協作下能為病人提供更好選擇。

他又指，下一步希望繼續與國家不同單位、地方交流，例如中醫醫院和廣東省中醫院合作，所以越來越多專病都會參考內地經驗，長遠而言，希望可與海外機構，如德國、澳洲中醫院交流，逐步輸出香港中醫服務模式。

