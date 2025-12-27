連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引

食物安全和衛生一直受到市民關注。有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾 ，引起網民強烈非議，有街坊更留言指「情願佢唔洗」。

店方回應指員工嚴重犯錯 將進一步紀律處分

日式連鎖麵包店回覆《星島頭條》表示，該公司早前已知悉事件。並即時作出了解及跟進，該事件為個別事件，同事嚴重違反了公司指引而犯錯。

該麵包店又稱，對清洗店內所有用具(例如麵包夾或盤)有既定的處理程序，由於部分分店沒有來去水供應，所以公司規定沒有來去水供應的分店，都必須將用具帶到商場或地鐵指定的職員專用清潔房處理及清洗。如果沒有指定的地方清潔，「我們都不會將用具帶到公用洗手間處理」。分店會自行購買樽裝蒸餾水並加熱，然後在店內進行清潔及消毒。以上是公司既定的做法及程序。

麵包店已向涉事員工了解事件後，該員工指出是為了一時方便，而無遵守到公司指引，該員工行為嚴重違反公司指引，該公司將對該員工作進一步紀律處分，同時亦已經即時向所有分店發出通告，重申一次有關的工作程序，要求所有員工必須遵守。

職員公廁洗麵包夾 照片引網民熱議

公廁清洗麵包夾的照片早前在社交平台瘋傳，有網民上載一張照片，只見涉事背景疑似是港鐵內的廁所，一名穿著圍裙，疑似是連鎖麵包店職員正在清洗用來夾麵包的麵包夾，並將洗好的麵包夾放在洗手盤上。網民還留言指「啲污水痰菌咪去曬麵包度」。

有網民嘆「情願佢唔好洗」 有網民稱要體諒難處

帖文引起網民的熱議，有網民認為「情願佢唔好洗，起碼佢淨係夾過麵包」，亦有網民認為清洗始終較不清洗好，但「最緊要洗乾淨就唔好放洗手台」，用托盤盛載已洗好的麵包夾；亦有網民質疑「咁大間飲食公司竟然冇自來水喺舖頭」；不過亦有自稱是該連鎖麵包店兼職員工表示，會拿麵包夾到廁所清洗，清洗的原因是麵包夾掉落地上，必須清洗，但會戴上手套以及洗完後放在清潔的膠袋內。

對於職員清洗麵包夾一事，亦有網民表示地鐵站內的店舖多數沒有自來水，去公廁清洗亦無可厚非，「可以想下人地（哋）的難處，同埋可能人地（哋）洗完有噴消毒」。亦有網民表示，港鐵有賣食物的店舖「唔少真係無水龍頭」，店員都是這樣清洗，因為只有休息室及廁所有洗手盤。