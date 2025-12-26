聖誕節｜北上潮熾熱 出境人次達75萬 陳宗彝籲提高粵車南下配額救市

聖誕節（12月25日）共有109.8萬人次經各管制站出入境，其中75.1萬人次出境、34.8萬人次入境，相差約30萬人。候任立法會議員、酒店集團首席營運總裁陳宗彝今早（26日）在電台節目中表示，昨天的數字反映北上消費嚴重，形容是「不平衡」的情況，冀當局盡快檢討粵車南下計劃，提高配額，以補充兩地往來的差距。

房價加幅5% 銅鑼灣酒店入住率達九成五

其集團分別在尖沙咀及銅鑼灣都有酒店，陳宗彝表示，聖誕節期間尖沙咀酒店，有一成房間因維修未能出租，其餘九成已全數租出，房價有5％增幅，銅鑼灣入住率更達到九成五，房價加幅達雙位數，目前看到很多旅客是來自華南地區，形容生意相當不錯。

至於為何房價仍可有升幅，他解釋今年4月中美關稅戰後，中美關係不明朗，商務客大減但延至11月來港，加上中日關係近來緊張，多了人來港，之前一直不敢加價，現在有一定加幅。該集團的商場這兩個月人流有升幅，預計聖誕節會有雙位數字增長。

北上消費熾熱 倡增加粵車南下名額

至於元旦市況，他認為將會延續聖誕節的旺市，但不會如聖誕節好，始終內地活動已不鼓勵煙花，改用無人機，因此放煙花會很吸引，今年取消了煙花感到很失望，但理解，目前看到元旦的趨勢都有增長，相信酒店入住率都會達九成以上，但房價不一定有上升。

對於出入境人數差異，他指港車北上推行已兩年，首10個月平均每日有8600架南北上消費，形容內地以經濟為主，不太擔心港車北上有安全問題，反而香港則擔心左軚車入市區不安全，這十分影響本港餐飲業及零售業，要救到這兩個業界，就要提高粵車南下配額，以補足關口地區附近的下沉趨勢。

黃家和預計聖誕餐飲業錄一成跌幅

餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目上表示，聖誕節期間業界價格只有輕微加幅，甚或下調，預計生意額錄得一成跌幅，又稱人流減少外，香港市民及內地旅客的消費意慾及消費力都減弱，預計今年人均消費減了兩成，這對業界影響很大，而東南亞地區反而有增加，相信是內地經濟未復甦相關，同時因應火災影響下，不少慶祝活動、宴會都推遲或取消，正密切關注情況。

記者：郭詠欣

