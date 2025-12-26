每日雜誌｜港桌遊冒起 有望成文化輸出新勢力 品質控制具優勢 授權網絡待拓展

聖誕期間，市民常與親友相聚，桌上遊戲是聚會中常見的娛樂。在人工智能普及的時代，一批本地創作者選擇回歸實體，以具香港文化特色的桌遊連結人與人。桌遊的應用不再局限於消遣，近年更進入學校與社福機構，作為教具，寓教於樂。業界指出，香港毗鄰內地生產廠房，在品質控制上具備優勢，惟缺乏國際授權的機制與行業網絡，仍需更多展示平台及推廣機會。隨着原創作品日漸成熟，業界期望本地桌遊可推出海外，成為文化輸出的載體，為香港創意產業開拓新方向。

在本地市場的桌遊中，節奏輕快、強調互動的派對與社交推理遊戲，長期佔據主導位置。桌遊製作人甄炯雄（Charles）指出，派對遊戲的入門門檻較低，受眾範圍廣，尤其受年輕人歡迎。隨着新冠疫情後社交活動逐步恢復，加上影音平台推波助瀾，令相關作品成功「破圈」，例如近年走紅的《瞎掰王》正是透過影音平台，被帶進年輕族群。他續說，業界越發重視回應年輕人的社交需求，近期出現多款本地創作的派對遊戲。

香港原創桌遊《1/1024》以港版「殘酷二選一」，讓玩家尋找志同道合的朋友。

《1/1024》創辦人Francis（左）及Helen（右）期望業界日後設立獎項機制，連結市場資源。

本地情境＋廣東話易共鳴

原創桌遊的難度通常在將作品商業化。本地桌遊創作者Francis及Helen今年以外國遊戲「殘酷二選一」為靈感，推出以全廣東話題目、結合本地生活情境的原創桌遊《1/1024》。Helen表示，外國作品的內容較難引起共鳴，因而希望設計適合香港人玩的題目，「例如問會選擇住公屋，還是村屋。」

Francis表示，推出作品的過程中，最難是銷售與人脈，因工廠通常要求一次下單500或1000盒，初期庫存壓力沉重，加上剛推出反應平淡，只能主動聯絡桌遊店試玩，逐步累積口碑。

業界普遍認同要突圍而出，關鍵是清晰地位，因會直接影響資金策略、銷售渠道及行銷方向。Charles以《1/1024》為例指出，遊戲定位為交友媒介，並針對清晰的目標對象制定宣傳策略，例如將桌遊與運動、手沖咖啡等社交場合捆綁，是成功的原因之一。

派對與社交推理遊戲，長期佔據本地市場的主導位置。

最難是將作品商業化

桌遊設計公司「空中棋園」創辦人林鹿（Joyce）補充，玩家是否願意購買，仍取決於遊戲質素，包括重玩性及易學程度等。她續指，本地作品的銷量雖不及國際遊戲作品，但近年以本地題材創作的桌遊有所增加，「多了一些較現代的遊戲機制，甚至融合了桌遊界少見的手機遊戲元素」，形容整體發展趨勢正面而積極。

惟她指出，高昂的租金仍是舉辦活動和推廣桌遊的一大難題，期望政府未來能為初創企業提供租金補貼。

目前，眾籌被視為籌組資金的長期方案，但Charles指出，當中挑戰在於目標設定需精準，過高難達標，過低則不足以覆蓋生產與行銷成本。近年有本地設計團隊以國際IP（文化知識產權）「SCP基金會」為主題開發模型遊戲，鎖定年齡層較高、有收藏傾向的玩家，並在網上眾籌，籌得逾百萬港元。

桌遊製作人甄炯雄認為，業界目前仍缺少國際授權方面的網絡。 美聯社

Francis和Helen表示，《1/1024》雖主打香港市場，但未來希望改版遊戲，並推向海外。Francis說，今年參加台灣的新銳遊戲桌遊展，得到了不錯的反饋，有台灣人試玩後提供了許多在地題目。兩人稱，正與台灣洽談代理合作，計劃將題目轉為書面語，並加入台灣當地文化題材，例如「喜歡吃南部糉還是北部糉」、「台南是台北以南還是台中以南」等。

越來越多香港桌遊創作者嘗試挑戰海外市場，文化可以是助力，也可是阻力。Charles指出，《瞎掰王》雖帶有本地文化背景，但玩法不依賴文化理解，較易授權至海外；但若文化元素已融入核心機制，理解門檻會提高，或影響授權。不過，他亦強調，桌遊本身是一種極佳的文化輸出媒介，不少移居海外的港人，亦會透過英文版的香港桌遊與外地玩家交流，形成另類的文化擴散。

不少移居海外的港人會透過英文版的香港桌遊與外地玩家交流。 美聯社

此外，由於全球約七成桌遊在內地生產，香港與廣東省工廠距離近，甚至可即日往返考察，在品質控制與溝通效率上，均較外國團隊具優勢。然而，他認為香港目前最短缺的，是國際授權與行業網絡，業界仍需要更多與海外平台接軌的機會，讓國際出版商認識本地作品。

最短缺國際授權與行業網絡

Joyce亦認為將作品帶到海外的渠道已開放，例如每年舉辦的德國埃森桌遊展是重要平台之一，創作者可在短時間接觸大量國際出版商，並透過試玩觀察不同文化玩家反應，有助調整產品與定位。

桌遊在本地社群逐漸普及，近年有社福機構及學校開始將桌遊視為教學工具。Charles舉例說，桌遊《Capital》以波蘭首都華沙的發展為主軸，玩家擔任城市管理者，歷經戰爭破壞與重建。在遊戲過程中，學生會「親身」遭遇第一次及第二次世界大戰的轟炸與崩壞，對波蘭多次被滅國、再復國的歷史留下深刻印象，「當時剛好是俄烏戰爭初期，我們順勢切入去講」，讓學生從歐洲中部國家的視角理解歷史與時事。

家福會理財教育中心期望透過桌遊，讓家庭在輕鬆的氛圍下接觸理財概念。 受訪者提供

香港家庭福利會理財教育中心亦選擇以桌遊作為主要媒介推廣理財。中心觀察到，不少小學生因缺乏零用錢，加上電子支付及網購普及，對金錢概念變得既抽象又「離身」；桌遊則提供一個安全的「練習場」，讓他們在沒有實際損失下反覆試錯。

中心推出的《森林理財奇兵2.0》以森林資源與任務取代金錢，讓參加者在沒有「錢」的壓力下，專注體驗在有限資源下作出取捨、規劃與分配，並由社工引導反思，將遊戲經驗連結至現實生活。遊戲中，小朋友普遍表現投入，會主動分享成功或後悔的決定，並調整策略；當資源被視為「屬於自己」時，對每一個選擇亦更為慎重。家長則擔任觀察者，透過觀察孩子的決策，自然開啟親子之間的金錢對話。

中心表示，過往於學校推行大型模擬社會體驗，雖然成效理想，但每次均需大量義工，桌遊則「不但保留了經驗式學習的精髓，同時大大提升在學校及社區推行的可行性與延展性。」

桌遊《森林理財奇兵2.0》提供了親子對話的機會。 受訪者提供

乏人才培養機制 冀設獎項連結市場

本地桌遊產業要長遠發展，離不開人才。有業界人士指出，本港幾乎沒有相關的人才培養機制，從業者大多自學成才；有創作者期望日後設立獎項機制，連結市場資源。

桌遊製作人甄炯雄（Charles）表示，現時本地幾乎沒有相關的系統化教育，九成以上出版者亦非全職投入，不少團隊只完成1至2個作品便停步。

為拓展人才來源，他表示業界正嘗試與學界合作，例如舉辦香港學界桌上遊戲設計比賽，希望從小學或中學階段，培養學生對桌遊設計的基本認知與實作經驗。他認為，產業成長過程中難免出現消磨與淘汰，但只要持續有人投入，整體發展仍屬正面。

桌遊品牌創辦人Francis及Helen則期望有更制度化的支援，建議設立「桌遊獎」，讓創作者提交設計，由第三方提供資助和銷售網絡去製作和銷售，「令更多人的創意有平台去展現。」

數位桌遊平台 成驗證市場反應試煉空間

數位桌遊平台常被視為實體桌遊的潛在競爭者。不過，有業界人士指出，這些平台能提供遊戲測試、規則調整及國際曝光的空間，讓創作者在投入實體製作前先行驗證市場反應；實體桌遊能提供手感、視覺及面對面互動，數位平台無法完全重現。

桌遊製作人甄炯雄（Charles）表示，透過數位平台，設計團隊可更容易邀請海外或不同背景的玩家參與測試，突破地域限制，快速收集回饋。他坦言，數位版本或會在一定程度上影響實體銷量，但強調桌遊作為「面對面媒介」的價值並未改變，真正的桌遊愛好者仍會選擇購買實體遊戲，情況與實體書未被電子書完全取代相似。

桌遊設計公司創辦人林鹿（Joyce）則認為，數位平台的普及並未對實體桌遊造成負面影響，新冠疫情期間全球實體桌遊銷量甚至錄得增長。她指出，數位版本往往成為玩家試玩與認識新作品的入口，提升知名度，並促進實體銷售；難以「約腳」聚會時，亦能暫時補足社交娛樂需求。

記者：潘明卉