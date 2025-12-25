冬日美食節︱今起一連五日舉行 市民支持本港消費：「沒有上限，合心意就買！」

一連五日的冬日美食節今日（25日）上午10時在灣仔會展開幕，不少人提前到場排隊，並帶備購物車掃貨。有市民花費了約1000元購物，主要選購核桃、果仁等乾果類食品。有商戶推出「1蚊搶購」等吸引顧客，亦有商戶期望生意能比去年翻倍。

歐陽先生花費了約1000元購物，主要選購核桃、果仁等乾果類食品。他指為避免人潮擁擠，早上10時便到場，認為今年展會價格不錯，尤其是乾果類比較划算。他笑言自己偏好健康食品，臘腸等傳統食品反而買得少，指展會品類每年大致相同，偶爾有新產品。

有商戶推出「1蚊搶購」等吸引顧客。

部分展銷商設有試食。

不少人提前到場排隊，並帶備購物車掃貨。

有參展商希望能薄利多銷。

一早入場避開人多擁擠

黎小姐在開場不久後便到場，避免人多擁擠，選購了臘味和零食等，並表示預算「沒有上限，合心意就買」。她表示，每年都來美食節，認為今年價格與門市相若，除非大量購買才有明顯優惠，「過節嘛，假期出來走走，支持本港消費」。

陳女士到展覽購買一款止咳產品，笑言今年「講價更容易」，以100元買到3盒，同時也買了桑葚等食品，又指沒有具體預算，「覺得便宜、新鮮就買」。她特意早上10時就到場，認為早上人流不太多，「假期大家都比較晚起」。

海味參展商靠「平靚正」策略吸客

海味參展商林小姐表示，已經參加展會多年，每年都會推出優惠吸客，又指首日人流一向不算多，有信心後續會增加。今年推出「一蚊搶購遼參、一蚊一罐鮑魚」等促銷，希望吸引更多顧客嘗鮮。她指，近日社會氣氛低迷，市民消費意欲下降，加上電商平台分流客源，線下必須靠「平靚正」的策略，認為生意若能與去年持平已很滿足。她指今年成本增加，但亦沒有加價，「寧願降低利潤，也不願加價，希望消費者能買到更實惠的商品，薄利多銷」。

曲奇參展商期望生意較去年翻倍

曲奇參展商梁先生表示，今年是第二次參展，因去年效果理想，今年特意擴大攤位規模，並帶來更多貨品，亦維持「4盒100元」的優惠價，期望生意能比去年翻倍。他指，參展主要是推廣品牌，讓更多市民認識產品。至於是否擔心近日社會氣氛低迷，消費意欲較低，他認為或有一定影響，但展位擴張早已安排，無法更改，未來是否繼續參展要視今年效果而定。

記者：蔡思宇

攝影：何君健

