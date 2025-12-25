聖誕︱崔定邦：港人長假期出遊需求火熱 除夕取消煙花無礙旅客訪港 酒店入住率達九成多

入境處預計，今年聖誕節及元旦假期期間約有1152萬人次，包括香港居民及訪客經各海、陸、空管制站進出香港。旅遊促進會總幹事崔定邦今早（25日）在電台節目表示，預計冬至到今天有最少100萬港人出行，形容出境遊需求很大、很火熱，而訪港旅客多，酒店入住率達九成多，認為除夕取消煙花不會影響旅客訪港的意欲。

崔定邦表示，自身正在西九高鐵站等候上車，形容站內等候區人山人海，直指出境遊需求很大，同時看到這幾天，內地及國際旅客，特別是來自日本、東南亞的旅客明顯有增長。

普遍旅客住3至4晚

至於酒店方面，他指普遍旅客會住3至4晚，明顯是長假期來港遊玩，形容整體入住率不錯，相信昨晚（24日）維港兩岸的酒店很大機會已爆滿，而這幾天的價錢上升約一成至一成半，但已包括今年實施的酒店稅，故價錢合理有助推動更多旅客願意留港過夜。

被問到除夕取消煙花，對訪港旅客會否有影響，他指旅客來港是為了感受節日氣氛，不少旅客到中環或西九的聖誕市集都讚不絕口，相信沒有煙花都不會有很大影響。

記者：郭詠欣

