平安夜｜中環「冬日小鎮」巨型聖誕樹吸睛 市民大讚3D光影匯演別具特色 : 明年會再來 !

今日（24日）為平安夜，不少市民特意到位於中環皇后像廣場的「冬日小鎮．中環」，感受聖誕氣氛。有到場的市民認為現場充滿聖誕氣氛，又指「光影匯．中環」3D投影秀具特色。有上海旅客則表示，自己是被現場的聖誕樹吸引到場，又大讚香港充滿聖誕氣氛。

市民遊客齊候光影匯演

《星島頭條》記者在晚上6時許，到達位於中環皇后像廣場的「冬日小鎮．中環」，現場布置充滿聖誕氣氛，聖誕裝飾隨處可見，亦有不少小型聖誕樹，更有一座20米高的巨型聖誕樹，吸引一班市民駐足拍照留念。到接近晚上7時，人流明顯增加，有家長帶同小朋友、有情侶，以及外國遊客等，陸續到場準備觀看由八大地標建築組成的「光影匯．中環」3D投影秀。

上海旅客初訪港 受巨型聖誕樹吸引前來參觀

晚上7時正，今晚首輪投影秀開始，記者身處在皇后像廣場外，可清晰看到終審法院大樓、中國銀行大廈、香港會所大廈、香港大會堂高座、滙豐總行大廈的投影表演，投影內容圍繞聖誕主題，包括有聖誕鹿、聖誕老人、雪人的投影，現場亦播放聖誕歌曲。

上海旅客沈先生表示，今次是自己第一次來香港，事前並不知道有冬日小鎮，不過在附近乘搭摩天輪偶然看到巨型聖誕樹，所以特意前來參觀。他指，上海也有聖誕市集，但香港現場人流更多、更熱情，而且更有聖誕氛圍。

市民讚投影秀頗具特色

梁太今日亦帶同孫兒梁小朋友到場欣賞。梁太指現場充滿聖誕氣氛，不但有市集，且有大型聖誕樹。她續指，今次為自己首次在港看聖誕投影秀，認為頗具特色，若來年身體狀況許可，仍會到場感受氣氛。梁小朋友亦大讚現場具聖誕氣氛，聖誕樹很漂亮。

市民Louis指，現場熱鬧、具聖誕氣氛，不過人流太多，認為應採取人流管制措施。他又讚投影秀的效果做得不錯。至於為何不選擇到西九聖誕市集，他指西九地理位置較為不方便，而冬日小鎮則位於中環相對方便。

記者：林彥汛

攝影：何健勇

